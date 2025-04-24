https://sarabic.ae/20250424/ترامب-روسيا-مستعدة-للتوصل-لاتفاق-بشأن-أوكرانيا----1099840445.html
ترامب: روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
ترامب: روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T07:33+0000
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2025-04-24T07:33+0000
روسيا
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وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح على الدول الأوروبية وأوكرانيا، في اجتماع بشأن تسوية الصراع الأوكراني في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم روسية، في حين يأمل حلفاء نظام كييف في الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا في المقابل.وانتقد ترامب زيلينسكي يوم الأربعاء، قائلا: "إن تعليقاته الأخيرة بشأن شبه جزيرة القرم تضر بمحادثات السلام مع روسيا".وقال الزعيم الأمريكي إن "الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات".ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحةالكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-التعامل-مع-زيلينسكي-أصعب-مما-توقعت-1099837900.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: روسيا مستعدة للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن روسيا مستعدة... أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا. علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي".
تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد على سؤال حول إمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجمهورية روسية، مشيرا إلى أنه يريد إنهاء الصراع.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح على الدول الأوروبية وأوكرانيا، في اجتماع بشأن تسوية الصراع الأوكراني في لندن، الاعتراف بشبه جزيرة القرم روسية، في حين يأمل حلفاء نظام كييف في الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا في المقابل.
وانتقد ترامب زيلينسكي يوم الأربعاء، قائلا: "إن تعليقاته الأخيرة بشأن شبه جزيرة القرم تضر بمحادثات السلام مع روسيا".
وقال الزعيم الأمريكي إن "الوضع في أوكرانيا خطير، ويجب على زيلينسكي إما تحقيق السلام وإلا فإنه سيخسر البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات".