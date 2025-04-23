https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-بوتين-يدعم-فكرة-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا--1099835957.html
الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T20:08+0000
2025-04-23T20:08+0000
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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، تعليقا على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا: "بوتين يؤيد هذه الفكرة، ولكن قبل المضي قدمًا، هناك عدد من الأسئلة المحددة التي يجب الإجابة عليها".وأشار بيسكوف إلى أن الديناميكيات على الجبهة تصب في صالح روسيا.وأكد بيسكوف أن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل السلمية أو العسكرية، قائلا: "نريد تحقيق أهدافنا. سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، سنحققها".وقال: "لا نثق بنظام كييف، وأنتم في أوروبا، لم تفهموا بعد من هم هؤلاء الأشخاص. ستفهمون ذلك بطريقة أو بأخرى، من خلال الألم الهائل الذي سيسببونه لكم. أوروبا، بما فيها ألمانيا، تغض الطرف عن وجود نظام في قلبها، تمارس فيه عناصر مؤيدة للنازية نفوذًا على السلطات الحالية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريبالكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-يحدد-شرط-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099832939.html
https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه قبل ذلك، يجب توضيح جميع المعايير، بما في ذلك مسألة توريد الأسلحة الأوروبية إلى كييف.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، تعليقا على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا: "بوتين يؤيد هذه الفكرة، ولكن قبل المضي قدمًا، هناك عدد من الأسئلة المحددة التي يجب الإجابة عليها".
وأضاف بيسكوف: "إذا دخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ اليوم، فهل ستتوقف فرنسا عن إمداد كييف بالذخائر والمدافع والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي غدًا؟ وماذا عن بريطانيا؟".
وأشار بيسكوف إلى أن الديناميكيات على الجبهة تصب في صالح روسيا.
وأكد بيسكوف أن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل السلمية أو العسكرية، قائلا: "نريد تحقيق أهدافنا. سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، سنحققها".
وأوضح أن أوروبا لم تفهم بعد جوهر نظام كييف وتغض الطرف عن حقيقة تأثر السلطات هناك بالعناصر المؤيدة للنازية.
وقال: "لا نثق بنظام كييف، وأنتم في أوروبا، لم تفهموا بعد من هم هؤلاء الأشخاص. ستفهمون ذلك بطريقة أو بأخرى، من خلال الألم الهائل الذي سيسببونه لكم. أوروبا، بما فيها ألمانيا، تغض الطرف عن وجود نظام في قلبها، تمارس فيه عناصر مؤيدة للنازية نفوذًا على السلطات الحالية".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية
، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".