https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-بوتين-يدعم-فكرة-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا--1099835957.html

الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا

الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تأييده لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T20:08+0000

2025-04-23T20:08+0000

2025-04-23T20:08+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg

وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، تعليقا على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا: "بوتين يؤيد هذه الفكرة، ولكن قبل المضي قدمًا، هناك عدد من الأسئلة المحددة التي يجب الإجابة عليها".وأشار بيسكوف إلى أن الديناميكيات على الجبهة تصب في صالح روسيا.وأكد بيسكوف أن روسيا ستحقق أهدافها بالوسائل السلمية أو العسكرية، قائلا: "نريد تحقيق أهدافنا. سواء بالوسائل السلمية أو العسكرية، سنحققها".وقال: "لا نثق بنظام كييف، وأنتم في أوروبا، لم تفهموا بعد من هم هؤلاء الأشخاص. ستفهمون ذلك بطريقة أو بأخرى، من خلال الألم الهائل الذي سيسببونه لكم. أوروبا، بما فيها ألمانيا، تغض الطرف عن وجود نظام في قلبها، تمارس فيه عناصر مؤيدة للنازية نفوذًا على السلطات الحالية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريبالكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية

https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-يحدد-شرط-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099832939.html

https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية