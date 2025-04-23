الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-يحدد-شرط-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099832939.html
الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي على الفور إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:57+0000
2025-04-23T17:57+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، ردًا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حل سريع للصراع: "إذا سحبت أوكرانيا قواتها من هذه المناطق الأربع، فالإجابة هي نعم. جميع المناطق الأربع مدرجة في دستورنا كجزء لا يتجزأ من روسيا".وقال رداً على سؤال حول هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار بحلول نهاية نيسان/ أبريل: "لم يُحدد ترامب أي موعد. ولا نعتقد أن تحديد إطار زمني أمر مناسب. لأن بوتين يدعم وقف إطلاق النار".وأكد بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ينبغي أن يكون مثمرا، وأن العمل التحضيري جار في هذا الصدد.وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي جر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضد روسيا ويقدم نفسه كقطب لكل ما هو "معادٍ لروسيا" على وجه الأرض.وأوضح بيسكوف أن زيلينسكي لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، مشيرا إلى أن استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.وأوضح أنه يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، فعضويتها في حلف شمال الأطلسي من شأنها أن تخلق تهديدات أمنية لروسيا، قائلا: "لا ينبغي تحقيق أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى. إذا أردتم ضمان أمن أوكرانيا وضمها إلى حلف الناتو، فأنتم تنتهكون أمن روسيا. لذلك، لا بد من وضع محايد لأوكرانيا".وتابع: "من المستحيل حل النزاع مع أوكرانيا دون استعادة العلاقات الطبيعية بين واشنطن وموسكو"، موضحا أن الاتصالات تجري حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريبالكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html
https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html
https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_397330b464de9f518dd18b540e6ecf14.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا

17:57 GMT 23.04.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي على الفور إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها في الدستور الروسي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، ردًا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حل سريع للصراع: "إذا سحبت أوكرانيا قواتها من هذه المناطق الأربع، فالإجابة هي نعم. جميع المناطق الأربع مدرجة في دستورنا كجزء لا يتجزأ من روسيا".

وأوضح بيسكوف أن روسيا لا ترى أنه من المناسب تحديد مواعيد نهائية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال رداً على سؤال حول هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار بحلول نهاية نيسان/ أبريل: "لم يُحدد ترامب أي موعد. ولا نعتقد أن تحديد إطار زمني أمر مناسب. لأن بوتين يدعم وقف إطلاق النار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: جميع جيوش العالم تدرس التجربة الروسية في العملية العسكرية الخاصة
09:58 GMT
وأكد بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ينبغي أن يكون مثمرا، وأن العمل التحضيري جار في هذا الصدد.

وقال: "من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا. يسعى كل من ترامب وبوتين إلى تحقيق نتائج. ولهذا السبب، تجري الأعمال التحضيرية".

وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي جر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضد روسيا ويقدم نفسه كقطب لكل ما هو "معادٍ لروسيا" على وجه الأرض.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يضع خيارين أمام زيلينسكي: إما السلام أو خسارة بلد بأكمله
16:34 GMT
وأوضح بيسكوف أن زيلينسكي لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، مشيرا إلى أن استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.

وأكد بيسكوف أنه إذا سيطرت الولايات المتحدة على شبكة الغاز التي تربط روسيا بأوروبا فإن شركة "غازبروم" مستعدة لمناقشة عقد توريد الغاز مع المالك الجديد، مشيرا إلى أن موسكو ترى أن عددا من الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز الروسي ونحن مستعدون للتفاوض بناء على ظروف السوق.

وأوضح أنه يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، فعضويتها في حلف شمال الأطلسي من شأنها أن تخلق تهديدات أمنية لروسيا، قائلا: "لا ينبغي تحقيق أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى. إذا أردتم ضمان أمن أوكرانيا وضمها إلى حلف الناتو، فأنتم تنتهكون أمن روسيا. لذلك، لا بد من وضع محايد لأوكرانيا".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
21 أبريل, 12:12 GMT
وتابع: "من المستحيل حل النزاع مع أوكرانيا دون استعادة العلاقات الطبيعية بين واشنطن وموسكو"، موضحا أن الاتصالات تجري حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала