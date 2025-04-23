https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-يحدد-شرط-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099832939.html

الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا

الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي على الفور إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T17:57+0000

2025-04-23T17:57+0000

2025-04-23T17:57+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628824_0:222:3073:1950_1920x0_80_0_0_b68636549186cd2e73ea47aca7e786fd.jpg

وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، ردًا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حل سريع للصراع: "إذا سحبت أوكرانيا قواتها من هذه المناطق الأربع، فالإجابة هي نعم. جميع المناطق الأربع مدرجة في دستورنا كجزء لا يتجزأ من روسيا".وقال رداً على سؤال حول هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار بحلول نهاية نيسان/ أبريل: "لم يُحدد ترامب أي موعد. ولا نعتقد أن تحديد إطار زمني أمر مناسب. لأن بوتين يدعم وقف إطلاق النار".وأكد بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ينبغي أن يكون مثمرا، وأن العمل التحضيري جار في هذا الصدد.وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي جر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضد روسيا ويقدم نفسه كقطب لكل ما هو "معادٍ لروسيا" على وجه الأرض.وأوضح بيسكوف أن زيلينسكي لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، مشيرا إلى أن استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.وأوضح أنه يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، فعضويتها في حلف شمال الأطلسي من شأنها أن تخلق تهديدات أمنية لروسيا، قائلا: "لا ينبغي تحقيق أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى. إذا أردتم ضمان أمن أوكرانيا وضمها إلى حلف الناتو، فأنتم تنتهكون أمن روسيا. لذلك، لا بد من وضع محايد لأوكرانيا".وتابع: "من المستحيل حل النزاع مع أوكرانيا دون استعادة العلاقات الطبيعية بين واشنطن وموسكو"، موضحا أن الاتصالات تجري حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريبالكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية

https://sarabic.ae/20250423/بوتين-جميع-جيوش-العالم-تدرس-التجربة-الروسية-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1099818051.html

https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html

https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية