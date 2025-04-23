https://sarabic.ae/20250423/الكرملين-يحدد-شرط-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099832939.html
الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا
الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي على الفور إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T17:57+0000
2025-04-23T17:57+0000
2025-04-23T17:57+0000
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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، ردًا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حل سريع للصراع: "إذا سحبت أوكرانيا قواتها من هذه المناطق الأربع، فالإجابة هي نعم. جميع المناطق الأربع مدرجة في دستورنا كجزء لا يتجزأ من روسيا".وقال رداً على سؤال حول هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار بحلول نهاية نيسان/ أبريل: "لم يُحدد ترامب أي موعد. ولا نعتقد أن تحديد إطار زمني أمر مناسب. لأن بوتين يدعم وقف إطلاق النار".وأكد بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ينبغي أن يكون مثمرا، وأن العمل التحضيري جار في هذا الصدد.وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي جر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضد روسيا ويقدم نفسه كقطب لكل ما هو "معادٍ لروسيا" على وجه الأرض.وأوضح بيسكوف أن زيلينسكي لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، مشيرا إلى أن استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.وأوضح أنه يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، فعضويتها في حلف شمال الأطلسي من شأنها أن تخلق تهديدات أمنية لروسيا، قائلا: "لا ينبغي تحقيق أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى. إذا أردتم ضمان أمن أوكرانيا وضمها إلى حلف الناتو، فأنتم تنتهكون أمن روسيا. لذلك، لا بد من وضع محايد لأوكرانيا".وتابع: "من المستحيل حل النزاع مع أوكرانيا دون استعادة العلاقات الطبيعية بين واشنطن وموسكو"، موضحا أن الاتصالات تجري حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريبالكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
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https://sarabic.ae/20250423/ترامب-يضع-خيارين-أمام-زيلينسكي-إما-السلام-أو-خسارة-بلد-بأكمله-1099830511.html
https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين يحدد شرط إنهاء الصراع في أوكرانيا
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي على الفور إذا سحبت كييف قواتها من المناطق الأربع المنصوص عليها في الدستور الروسي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، ردًا على سؤال حول احتمالات التوصل إلى حل سريع للصراع: "إذا سحبت أوكرانيا قواتها من هذه المناطق الأربع، فالإجابة هي نعم. جميع المناطق الأربع مدرجة في دستورنا كجزء لا يتجزأ من روسيا".
وأوضح بيسكوف أن روسيا لا ترى أنه من المناسب تحديد مواعيد نهائية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وقال رداً على سؤال حول هل يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار بحلول نهاية نيسان/ أبريل: "لم يُحدد ترامب أي موعد. ولا نعتقد أن تحديد إطار زمني أمر مناسب. لأن بوتين يدعم وقف إطلاق النار".
وأكد بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ينبغي أن يكون مثمرا، وأن العمل التحضيري جار في هذا الصدد.
وقال: "من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع مثمرًا. يسعى كل من ترامب وبوتين إلى تحقيق نتائج. ولهذا السبب، تجري الأعمال التحضيرية".
وأشار بيسكوف إلى أن فلاديمير زيلينسكي جر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب ضد روسيا ويقدم نفسه كقطب لكل ما هو "معادٍ لروسيا" على وجه الأرض.
وأوضح بيسكوف أن زيلينسكي لا يسيطر بشكل كامل على القوات الأوكرانية وبعض الوحدات النازية لا تنصاع لأوامره، مشيرا إلى أن استقالة زيلينسكي ليست من بين مطالب روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية لكن أي وثائق يوقعها قد تكون محل طعن لعدم شرعيته.
وأكد بيسكوف أنه إذا سيطرت الولايات المتحدة على شبكة الغاز التي تربط روسيا بأوروبا فإن شركة "غازبروم" مستعدة لمناقشة عقد توريد الغاز مع المالك الجديد، مشيرا إلى أن موسكو ترى أن عددا من الدول الأوروبية مستعدة لشراء الغاز الروسي ونحن مستعدون للتفاوض بناء على ظروف السوق.
وأوضح أنه يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، فعضويتها في حلف شمال الأطلسي من شأنها أن تخلق تهديدات أمنية لروسيا، قائلا: "لا ينبغي تحقيق أمن بعض الدول على حساب أمن دول أخرى. إذا أردتم ضمان أمن أوكرانيا وضمها إلى حلف الناتو، فأنتم تنتهكون أمن روسيا. لذلك، لا بد من وضع محايد لأوكرانيا".
وتابع: "من المستحيل حل النزاع مع أوكرانيا دون استعادة العلاقات الطبيعية بين واشنطن وموسكو"، موضحا أن الاتصالات تجري حاليا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".