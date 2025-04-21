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https://sarabic.ae/20250421/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تعملان-على-تسوية-المسألة-الأوكرانية-ونأمل-نتائج-إيجابية-1099752031.html
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".وقال: "بالطبع، هذا ما نرضاه، ويتوافق مع موقفنا الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستبعاد أي احتمالات لاندماجها فيه. هذا من شأنه أن يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية الروسية، وفي الواقع، يعد هذا أحد الأسباب الجذرية لهذا الصراع، الذي تحدث عنه الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا".وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، عن أمله بأن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع.الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"مصادر إعلامية تتحدث عن رغبة أمريكية بتمديد هدنة "عيد الفصح"
https://sarabic.ae/20250420/ترامب-يأمل-أن-تتوصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-اتفاق-قريب-1099737374.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الكرملين: روسيا وأمريكا تعملان على تسوية المسألة الأوكرانية ونأمل نتائج إيجابية

12:12 GMT 21.04.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا وأمريكا تعملان على حل المسألة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موسكو تأمل أن تسفر هذه الجهود عن نتائج.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الكيفية التي قد يعلق بها الكرملين على أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يظل الرئيس بوتين والجانب الروسي منفتحين على البحث عن التسوية السلمية، ويواصلان العمل مع الجانب الأمريكي أيضا، ونحن نأمل بطبيعة الحال، أن يؤدي هذا العمل إلى نتائج".

وأوضح بيسكوف أن الكرملين سمع أمريكا، على مستويات مختلفة، تعلن أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي مستحيلة، وهذا يتوافق مع موقف موسكو.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
أمس, 20:46 GMT
وقال: "بالطبع، هذا ما نرضاه، ويتوافق مع موقفنا الرافض لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) واستبعاد أي احتمالات لاندماجها فيه. هذا من شأنه أن يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية الروسية، وفي الواقع، يعد هذا أحد الأسباب الجذرية لهذا الصراع، الذي تحدث عنه الرئيس (فلاديمير بوتين) مرارًا".
وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، عن أمله بأن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع.
الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"
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