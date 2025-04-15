https://sarabic.ae/20250415/البيت-الأبيض-يعلن-عن-شراكة-اقتصادية-محتملة-مع-روسيا-1099580315.html
البيت الأبيض يعلن عن شراكة اقتصادية محتملة مع روسيا
البيت الأبيض يعلن عن شراكة اقتصادية محتملة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة الاقتصادية مع روسيا ممكنة، مشيرة إلى أنه يجب التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار في... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T18:51+0000
2025-04-15T18:51+0000
2025-04-15T18:51+0000
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وقالت ليفيت للصحفيين: "لدى روسيا حافز لإنهاء هذه الحرب، وربما يكون ذلك شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، لكن علينا أولاً التوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) والممثل الخاص للرئيس (ستيف ويتكوف) ذلك للروس".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.وفي وقت سابق، كتب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، على قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وهو الأهم بالنسبة للعالم أجمع، تم تدميره بالكامل في ظل إدارة بايدن"، مؤكدا أن استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عملية صعبة، لكن كل محادثة توفر فرصة لمزيد من التقدم.ترامب: المفاوضات بشأن أوكرانيا تسير على ما يرامالكرملين يعلق على محادثات بوتين وويتكوف... فيديو
https://sarabic.ae/20250413/الكرملين-العلاقات-بين-روسيا-وأمريكا-تتطور-بشكل-جيد-جدا-1099501186.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلن عن شراكة اقتصادية محتملة مع روسيا
صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة الاقتصادية مع روسيا ممكنة، مشيرة إلى أنه يجب التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
وقالت ليفيت للصحفيين: "لدى روسيا حافز لإنهاء هذه الحرب، وربما يكون ذلك شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، لكن علينا أولاً التوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد أوضح الرئيس (دونالد ترامب) والممثل الخاص للرئيس (ستيف ويتكوف) ذلك للروس".
وأوضحت ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، قائلة: "كما قال مبعوث الرئيس (دونالد ترامب) ستيف ويتكوف، الليلة الماضية، فهو يعتقد أن روسيا تريد إنهاء هذه الحرب، والرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) يعتقد ذلك أيضًا".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتطور بشكل جيد جدًا، لافتًا إلى أن هناك تبادلًا نشطًا للزيارات بين مبعوثي البلدين الخاصين.
وفي وقت سابق، كتب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، على قناته على "تلغرام": "الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وهو الأهم بالنسبة للعالم أجمع، تم تدميره بالكامل في ظل إدارة بايدن"، مؤكدا أن استعادة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عملية صعبة، لكن كل محادثة توفر فرصة لمزيد من التقدم.