https://sarabic.ae/20250428/زعماء-العالم-الذين-أكدوا-مشاركتهم-في-عرض-9-مايو-عيد-النصر-في-موسكو-1099977156.html
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
سبوتنيك عربي
تنشر وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين أكدوا حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T15:34+0000
2025-04-28T15:34+0000
2025-04-28T15:34+0000
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انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, عيد النصر, инфографика
زعماء العالم الذين أكدوا مشاركتهم في عرض 9 مايو "عيد النصر" في موسكو
تنشر وكالة "سبوتنيك" صورة إنفوغراف تظهر الرؤساء والقادة الذين أكدوا حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية، الذي سيقام في ساحة الكرملين بقلب العاصمة الروسية موسكو في 9 مايو/أيار المقبل.