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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250429/الصين-تعلق-على-قرار-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-لمدة-3-أيام-1099997005.html
الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام
الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام، وذلك تعليقا على إعلان روسيا هدنة "عيد... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T10:27+0000
2025-04-29T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال قوه في إفادة صحفية: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونحن ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد النصر التي تستمر من منتصف ليل 7-8 أيار/مايو حتى منتصف ليل 10-11 أيار/مايو المقبلين.وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
https://sarabic.ae/20250429/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-النصر-1099992862.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

10:27 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 29.04.2025)
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام، وذلك تعليقا على إعلان روسيا هدنة "عيد النصر"، ووقف إطلاق النار لمدة ثلاثة من 8 إلى 11 أيار/ مايو.
وقال قوه في إفادة صحفية: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونحن ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".

وأعرب عن أمله في أن "تستمر الأطراف المعنية في حل الأزمة عبر الحوار والمفاوضات".

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
08:43 GMT
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد النصر التي تستمر من منتصف ليل 7-8 أيار/مايو حتى منتصف ليل 10-11 أيار/مايو المقبلين.

روسيا بقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.

وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
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