https://sarabic.ae/20250429/الصين-تعلق-على-قرار-روسيا-بشأن-وقف-إطلاق-النار-لمدة-3-أيام-1099997005.html

الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

الصين تعلق على قرار روسيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام، وذلك تعليقا على إعلان روسيا هدنة "عيد... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T10:27+0000

2025-04-29T10:27+0000

2025-04-29T10:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg

وقال قوه في إفادة صحفية: "موقف الصين من القضية الأوكرانية ثابت وواضح، ونحن ندعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة عيد النصر التي تستمر من منتصف ليل 7-8 أيار/مايو حتى منتصف ليل 10-11 أيار/مايو المقبلين.وبحسب الكرملين، فإنه "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".

https://sarabic.ae/20250429/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-النصر-1099992862.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم