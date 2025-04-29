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الجيش الروسي يحرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف
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https://sarabic.ae/20250429/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-النصر-1099992862.html
الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T08:43+0000
2025-04-29T08:43+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".وأضاف بيسكوف: "نتوقع أن تحظى مبادرة السلام التي أطلقها بوتين بالتقييم. لم نسمع أي تقييم من العواصم الأوروبية، ولم نسمع أي تقييم من أوكرانيا".وعلّق بيسكوف على اقتراح فلاديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، قائلا: "لقد شهدنا ذلك، ولكن إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن التفاصيل الدقيقة التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الكرملين مهمة هنا. هذا مهم أيضًا، ولكن دون إجابة عن هذه الأسئلة، يصعب التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. تحدث الرئيس بوتين عن هذا، وعلينا أن نتذكر هذه الكلمات دائمًا".يذكر أن روسيا وبقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبهترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر

08:43 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال عيد النصر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".
وأضاف بيسكوف: "نتوقع أن تحظى مبادرة السلام التي أطلقها بوتين بالتقييم. لم نسمع أي تقييم من العواصم الأوروبية، ولم نسمع أي تقييم من أوكرانيا".
وأشار بيسكوف إلى أن المصلحة الأولى هي الدخول في مفاوضات سلام، على الرغم من وجود قضايا قانونية تتعلق بشرعية فلاديمير زيلينسكي.
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الرئيس فلاديمير بوتين يجلس مع المحاربين القدامى الأبطال أثناء مشاهدة العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن وقف إطلاق النار أيام الذكرى الثمانين للنصر على النازية
أمس, 11:21 GMT
وعلّق بيسكوف على اقتراح فلاديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، قائلا: "لقد شهدنا ذلك، ولكن إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن التفاصيل الدقيقة التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الكرملين مهمة هنا. هذا مهم أيضًا، ولكن دون إجابة عن هذه الأسئلة، يصعب التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. تحدث الرئيس بوتين عن هذا، وعلينا أن نتذكر هذه الكلمات دائمًا".
يذكر أن روسيا وبقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.
البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبه
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