https://sarabic.ae/20250429/الكرملين-كييف-لم-ترد-على-اقتراح-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-خلال-عيد-النصر-1099992862.html

الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر

الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصر

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يصدر أي رد فعل من نظام كييف على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن وقف إطلاق النار خلال... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T08:43+0000

2025-04-29T08:43+0000

2025-04-29T08:43+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "بوتين هو من أبدى بادرة حسن نية وأعلن، أمس، أنه سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في يوم النصر. ولم نسمع أي رد فعل من نظام كييف حتى الآن".وأضاف بيسكوف: "نتوقع أن تحظى مبادرة السلام التي أطلقها بوتين بالتقييم. لم نسمع أي تقييم من العواصم الأوروبية، ولم نسمع أي تقييم من أوكرانيا".وعلّق بيسكوف على اقتراح فلاديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، قائلا: "لقد شهدنا ذلك، ولكن إذا كنا نتحدث عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، فإن التفاصيل الدقيقة التي تحدث عنها الرئيس بوتين في الكرملين مهمة هنا. هذا مهم أيضًا، ولكن دون إجابة عن هذه الأسئلة، يصعب التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. تحدث الرئيس بوتين عن هذا، وعلينا أن نتذكر هذه الكلمات دائمًا".يذكر أن روسيا وبقرار من الرئيس بوتين، أعلنت وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه. وأعلن الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.البيت الأبيض: فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أقرب مما كانت عند تولي ترامب منصبهترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو

https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يعلن-وقف-إطلاق-النار-أيام-الذكرى-الثمانين-للنصر-على-النازية-1099968022.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار