https://sarabic.ae/20250428/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-زيلينسكي-مستعد-للتخلي-عن-شبه-جزيرة-القرم-1099949648.html

ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو

ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن فلاديمير زيلينسيكي مستعد للتخلي عن مطالب إعادة شبه جزيرة القرم. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T01:30+0000

2025-04-28T01:30+0000

2025-04-28T02:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

زيلينسكي

جمهورية القرم الروسية

روسيا

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واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "التخلي عن شبه جزيرة القرم؟ أعتقد ذلك. كانت القرم قبل ١٢ عامًا. كان ذلك في عهد [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما. لقد تخلوا عنها دون أي تردد. لذا لا تتحدثوا معي عن شبه جزيرة القرم. تحدثوا مع أوباما".وتابع: "أعتقد أن الاجتماع سار بشكل جيد وسنرى ما سيحدث لاحقًا. أرى أنه (زيلينسكي) أصبح أكثر هدوءًا. أعتقد أنه يفهم الصورة".وأوضح ترامب أن زيلينسكي طلب منه "المزيد من الأسلحة لكنه يقول ذلك منذ ثلاث سنوات. وسنرى ما سيحدث. أريد أن أرى ما سيحدث فيما يتعلق بروسيا".وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-لافروف-وروبيو-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والأزمة-الأوكرانية-1099949290.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيلينسكي, جمهورية القرم الروسية, روسيا