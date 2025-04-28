https://sarabic.ae/20250428/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-زيلينسكي-مستعد-للتخلي-عن-شبه-جزيرة-القرم-1099949648.html
ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو
ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن فلاديمير زيلينسيكي مستعد للتخلي عن مطالب إعادة شبه جزيرة القرم. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T01:30+0000
2025-04-28T01:30+0000
2025-04-28T02:15+0000
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روسيا
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واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "التخلي عن شبه جزيرة القرم؟ أعتقد ذلك. كانت القرم قبل ١٢ عامًا. كان ذلك في عهد [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما. لقد تخلوا عنها دون أي تردد. لذا لا تتحدثوا معي عن شبه جزيرة القرم. تحدثوا مع أوباما".وتابع: "أعتقد أن الاجتماع سار بشكل جيد وسنرى ما سيحدث لاحقًا. أرى أنه (زيلينسكي) أصبح أكثر هدوءًا. أعتقد أنه يفهم الصورة".وأوضح ترامب أن زيلينسكي طلب منه "المزيد من الأسلحة لكنه يقول ذلك منذ ثلاث سنوات. وسنرى ما سيحدث. أريد أن أرى ما سيحدث فيما يتعلق بروسيا".وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-لافروف-وروبيو-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والأزمة-الأوكرانية-1099949290.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيلينسكي, جمهورية القرم الروسية, روسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, زيلينسكي, جمهورية القرم الروسية, روسيا
ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو
01:30 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 02:15 GMT 28.04.2025)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن اعتقاده بأن فلاديمير زيلينسيكي مستعد للتخلي عن مطالب إعادة شبه جزيرة القرم.
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحافية: "التخلي عن شبه جزيرة القرم؟ أعتقد ذلك. كانت القرم قبل ١٢ عامًا. كان ذلك في عهد [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما. لقد تخلوا عنها دون أي تردد
. لذا لا تتحدثوا معي عن شبه جزيرة القرم. تحدثوا مع أوباما".
وقال ترامب تعليقا على اللقاء مع زيلينسكي في الفاتيكان، إن مسألة شبه جزيرة القرم تمت مناقشتها "بشكل موجز" فقط.
وتابع: "أعتقد أن الاجتماع سار بشكل جيد وسنرى ما سيحدث لاحقًا. أرى أنه (زيلينسكي) أصبح أكثر هدوءًا. أعتقد أنه يفهم الصورة".
وأوضح ترامب أن زيلينسكي طلب منه "المزيد من الأسلحة لكنه يقول ذلك منذ ثلاث سنوات. وسنرى ما سيحدث. أريد أن أرى ما سيحدث فيما يتعلق بروسيا".
وكان ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".
وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.
وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.