https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-لافروف-وروبيو-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والأزمة-الأوكرانية-1099949290.html

الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T00:05+0000

2025-04-28T00:05+0000

2025-04-28T00:05+0000

روسيا

وزير الخارجية الأمريكي

سيرغي لافروف

أخبار أوكرانيا

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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 27 أبريل/ نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. واستمرّ تبادل الآراء البناء حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثّف بشكل ملحوظ مؤخرًا".ومن جانبه، قال روبيو، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في وقت سابق من أمس الأحد: "ما زلنا نأمل أن تنجح هذه الجهود الدبلوماسية، وأن نتمكن من تقريب وجهات النظر بين الطرفين… في اللحظة التي تبدأ فيها باتخاذ مثل هذه الخطوات [فرض العقوبات]، فإنك تبتعد عن هذا المسار، وتحكم على نفسك بعامين إضافيين من الحرب، ونحن لا نريد رؤية ذلك".وأضاف روبيو ردًا على سؤال حول المدة الزمنية التي تحددها واشنطن للانتهاء من حل هذا الصراع أن "هناك أسباب للتفاؤل، ولكن توجد أيضًا أسباب لنكون أكثر واقعية".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250427/روبيو-هذا-الأسبوع-سيكون-حاسما-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1099938719.html

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روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا