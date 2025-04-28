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https://sarabic.ae/20250428/الخارجية-لافروف-وروبيو-يبحثان-هاتفيا-العلاقات-الثنائية-والأزمة-الأوكرانية-1099949290.html
الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T00:05+0000
2025-04-28T00:05+0000
روسيا
وزير الخارجية الأمريكي
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 27 أبريل/ نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. واستمرّ تبادل الآراء البناء حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثّف بشكل ملحوظ مؤخرًا".ومن جانبه، قال روبيو، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في وقت سابق من أمس الأحد: "ما زلنا نأمل أن تنجح هذه الجهود الدبلوماسية، وأن نتمكن من تقريب وجهات النظر بين الطرفين… في اللحظة التي تبدأ فيها باتخاذ مثل هذه الخطوات [فرض العقوبات]، فإنك تبتعد عن هذا المسار، وتحكم على نفسك بعامين إضافيين من الحرب، ونحن لا نريد رؤية ذلك".وأضاف روبيو ردًا على سؤال حول المدة الزمنية التي تحددها واشنطن للانتهاء من حل هذا الصراع أن "هناك أسباب للتفاؤل، ولكن توجد أيضًا أسباب لنكون أكثر واقعية".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250427/روبيو-هذا-الأسبوع-سيكون-حاسما-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1099938719.html
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روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزير الخارجية الأمريكي, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا

الخارجية: لافروف وروبيو يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

00:05 GMT 28.04.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegramيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 27 أبريل/ نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. واستمرّ تبادل الآراء البناء حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثّف بشكل ملحوظ مؤخرًا".

وأضاف البيان: "تركزت المناقشات بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية. في أعقاب المحادثة التي جرت في 25 أبريل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. أكد الوزيران على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات، من أجل الاتفاق على مسار موثوق لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد. كما تم التطرق إلى بعض القضايا الدولية الأخرى.واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات".

ومن جانبه، قال روبيو، في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في وقت سابق من أمس الأحد: "ما زلنا نأمل أن تنجح هذه الجهود الدبلوماسية، وأن نتمكن من تقريب وجهات النظر بين الطرفين… في اللحظة التي تبدأ فيها باتخاذ مثل هذه الخطوات [فرض العقوبات]، فإنك تبتعد عن هذا المسار، وتحكم على نفسك بعامين إضافيين من الحرب، ونحن لا نريد رؤية ذلك".
وأضاف روبيو ردًا على سؤال حول المدة الزمنية التي تحددها واشنطن للانتهاء من حل هذا الصراع أن "هناك أسباب للتفاؤل، ولكن توجد أيضًا أسباب لنكون أكثر واقعية".
كما أكد أن "الأسبوع المقبل سيكون بالغ الأهمية، لأن الولايات المتحدة ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تريد الاستمرار في هذا المسعى أو أن الوقت قد حان للتركيز على قضايا أخرى".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف، في وقت سابق من أمس الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال"، مطالب إعادة شبه جزيرة القرم وأراضٍ أخرى إلى أوكرانيا لإنهاء الصراع بأنها "سخيفة".
وانتقد ترامب، الأربعاء الماضي، تصريحات فلاديمير زيلينسكي "التحريضية" بشأن رفض كييف الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، قائلاً إنها تضر بمفاوضات السلام وقد تُطيل أمد الصراع.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا
أمس, 13:57 GMT
وفي وقت سابق، أكد ترامب أن اتفاق السلام قيد النقاش حاليًا يتضمن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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