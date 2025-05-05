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الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر
الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن أوروبا ونظام كييف يحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T12:15+0000
2025-05-05T12:47+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تحاول أوروبا ونظام كييف إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية".وأكد البيان أن قرار برلين بعدم السماح لسفيري روسيا وبيلاروسيا بحضور فعاليات الذكرى الثمانين للنصر هو دليل على نهج انتقامي.وقال: "لا تزال أوروبا تتمسك بتوجهاتها الانتقامية، رغم إدراكها للتهديدات التي تهدد سمعتها، وتتمسك بتوجهاتها الانتقامية تجاه الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية، وتتسامح مع المبادرات الجريئة لنظام كييف النازي الجديد. هكذا ينبغي تفسير قرار السلطات الألمانية بمنع سفراء روسيا الاتحادية وبيلاروسيا من حضور الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد".وجاء في البيان: "قد يشكل الدور المحوري لنظام زيلينسكي في هذا التجمع (الأوروبي)، كحامل لـ "شعلة الحرية"، على خلفية التبجيل الواضح لكتيبة "ناختيغال" الهتلرية وفرقة غاليتشينا" التابعة لقوات الأمن الخاصة، واللتين شاركتا في أعمال إجرامية في سلوفاكيا وصربيا وبولندا، ضربة قوية لصورة دول الاتحاد الأوروبي المدافعة عن "القيم الأوروبية".وأضاف البيان: "مجموعة الدول الأوروبية المدعوة إلى كييف تتطابق تماما تقريبا مع تشكيلة التحالف الهتلري الذي قاتل ضد الاتحاد السوفييتي في صفوف الفيرماخت النازي ووحدات قوات الأمن الخاصة. وليس من قبيل الصدفة أن يكون رد فعل المعلقين على هذا التجمع، الذي وصفوه بـ "حملة علاقات عامة من قبل أنذال بروكسل"، أو "يوم الخاسرين"، أو "يوم أحفاد النازيين".وفي مايو، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرضلافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, عيد النصر

الاستخبارات الخارجية الروسية: أوروبا وكييف تحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر

12:15 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 12:47 GMT 05.05.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن أوروبا ونظام كييف يحاولان إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تحاول أوروبا ونظام كييف إفساد الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية".

وأشار المكتب الصحفي إلى أن تشاؤم الدول الأوروبية يتفاقم بسبب خطط قادة بعضها لقبول دعوة فلاديمير زيلينسكي للحضور إلى كييف للمشاركة في فعاليات "بديلة" لاحتفالات 9 مايو/أيار في موسكو.

وأكد البيان أن قرار برلين بعدم السماح لسفيري روسيا وبيلاروسيا بحضور فعاليات الذكرى الثمانين للنصر هو دليل على نهج انتقامي.
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وقال: "لا تزال أوروبا تتمسك بتوجهاتها الانتقامية، رغم إدراكها للتهديدات التي تهدد سمعتها، وتتمسك بتوجهاتها الانتقامية تجاه الذكرى الثمانين للنصر على ألمانيا النازية، وتتسامح مع المبادرات الجريئة لنظام كييف النازي الجديد. هكذا ينبغي تفسير قرار السلطات الألمانية بمنع سفراء روسيا الاتحادية وبيلاروسيا من حضور الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد".

وذكر المكتب الصحفي أن دائرة الدول الأوروبية المدعوة إلى كييف تتوافق بشكل كامل تقريبًا مع تكوين التحالف الهتلري الذي قاتل ضد الاتحاد السوفييتي.

وجاء في البيان: "قد يشكل الدور المحوري لنظام زيلينسكي في هذا التجمع (الأوروبي)، كحامل لـ "شعلة الحرية"، على خلفية التبجيل الواضح لكتيبة "ناختيغال" الهتلرية وفرقة غاليتشينا" التابعة لقوات الأمن الخاصة، واللتين شاركتا في أعمال إجرامية في سلوفاكيا وصربيا وبولندا، ضربة قوية لصورة دول الاتحاد الأوروبي المدافعة عن "القيم الأوروبية".
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28 أبريل, 15:34 GMT
وأضاف البيان: "مجموعة الدول الأوروبية المدعوة إلى كييف تتطابق تماما تقريبا مع تشكيلة التحالف الهتلري الذي قاتل ضد الاتحاد السوفييتي في صفوف الفيرماخت النازي ووحدات قوات الأمن الخاصة. وليس من قبيل الصدفة أن يكون رد فعل المعلقين على هذا التجمع، الذي وصفوه بـ "حملة علاقات عامة من قبل أنذال بروكسل"، أو "يوم الخاسرين"، أو "يوم أحفاد النازيين".

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وفي مايو، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 لعيد "النصر"، الذي أحرزته روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفييتية المتحدة، على فلول القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.
بوتين: الذكرى الثمانون للنصر توحد ملايين البشر على كوكب الأرض
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