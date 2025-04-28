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مجلس الاتحاد الروسي: إعلان بوتين هدنة في عيد النصر يؤكد رغبة موسكو في تحقيق السلام
مجلس الاتحاد الروسي: إعلان بوتين هدنة في عيد النصر يؤكد رغبة موسكو في تحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الإثنين، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، خلال أيام الاحتفال... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:52+0000
2025-04-28T12:52+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، في تصريحات لصحفي قناة "روسيا 1 "بافيل زاروبين: "هذا تأكيدٌ على ثباتنا في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتنا في تحقيق سلامٍ مستقر ودائم، واستعدادنا للمفاوضات".وأفاد الكرملين، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".وختم البيان : "يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".باحث في العلاقات الدولية: تحرير كورسك سيحقق انتصارا سياسيا على صعيد السياسة العالميةبوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html
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روسيا, سيرغي لافروف
روسيا, سيرغي لافروف

مجلس الاتحاد الروسي: إعلان بوتين هدنة في عيد النصر يؤكد رغبة موسكو في تحقيق السلام

12:52 GMT 28.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين
الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الإثنين، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، خلال أيام الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية، يؤكد ثبات روسيا في الحوار مع الولايات المتحدة ورغبتها في تحقيق السلام.
موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو، في تصريحات لصحفي قناة "روسيا 1 "بافيل زاروبين: "هذا تأكيدٌ على ثباتنا في الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتنا في تحقيق سلامٍ مستقر ودائم، واستعدادنا للمفاوضات".

يبدو لي نبيلاً للغاية أن يقترح رئيسنا هدنة في مثل هذا العيد المقدس، عيد نصرنا العظيم.

وأفاد الكرملين، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
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وأشار البيان إلى أن روسيا تعتقد أن أوكرانيا يجب أن تحذو حذوها وتعلن وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر.
وتابع البيان: "في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا".
وختم البيان : "يعلن الجانب الروسي مرة أخرى استعداده لإجراء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة، بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، والتفاعل البناء مع الشركاء الدوليين".
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