https://sarabic.ae/20250428/باحث-في-العلاقات-الدولية-تحرير-كورسك-سيحقق-انتصارا-سياسيا-على-صعيد-السياسة-العالمية-1099969658.html

باحث في العلاقات الدولية: تحرير كورسك سيحقق انتصارا سياسيا على صعيد السياسة العالمية

باحث في العلاقات الدولية: تحرير كورسك سيحقق انتصارا سياسيا على صعيد السياسة العالمية

سبوتنيك عربي

علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية جيرار ديب، على تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، معتبراً أن "هذا لا يعد فقط انتصاراً ميدانياً وعسكرياً فحسب،... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T12:09+0000

2025-04-28T12:09+0000

2025-04-28T12:11+0000

روسيا

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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت ديب إلى أن "الموقف الروسي الموحد أسقط كل الضغوطات الغربية التي فرضت على روسيا"، كاشفاً عن "تطورات قد تشهدها المرحلة المقبلة من ناحية تغيير موازين القوى الدولية العالمية، مؤكداً على أنّ "هذا الانتصار الميداني في هذه المقاطعة سيحقق انتصاراً سياسياً على صعيد السياسة العالمية". وأوضح أنه "بانتصار روسيا اليوم انعكست الحرب الميدانية على النظام العالمي بشكل أو بآخر وجعلت من الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل أولا بالطريقة التي ستتعاطى بها مع روسيا القوية وليست روسيا التي أرادها جو بايدن وحلفائه الغربيين".وأضاف: "الانتصارات الميدانية الجغرافية في أوكرانيا استطاعت أيضا أن تحقق توازنا في الشرق الأوسط وتمنع جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من تنفيذ مخططاته"، مؤكداً على أنّ "الصين باتت أقوى بانتصار حليفها الروسي في معاركه". وشدد الباحث في العلاقات الدولية على ضرورة أن "يعي الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أنه لم يعد بمقدوره أن يأخد شعبه إلى الانتحار أكثر"، مضيفاً إن "الحديث دائما مع القادة الأوروبيين، حتى ولو صَور لنا الأوروبي بأنها قرارات ترتبط بالرئيس زيلينكسي". واعتبر أنه لا يمكن "الوثوق بالإدارة الأمريكية حتى ولو كان هناك رئيس يحب السلام"، لافتا الى أنه على "كييف والاتحاد الأوروبي أن يثبتوا ولو لمرة واحدة بأن هذا الاتحاد وهذه الدول الأوروبية جارتهم الحليفة والأقوى هي روسيا".ترامب يقول إنه يعتقد أن زيلينسكي مستعد للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. فيديو

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