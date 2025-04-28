باحث في العلاقات الدولية: تحرير كورسك سيحقق انتصارا سياسيا على صعيد السياسة العالمية
12:09 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 12:11 GMT 28.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور جنود طاقم مدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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علق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية جيرار ديب، على تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، معتبراً أن "هذا لا يعد فقط انتصاراً ميدانياً وعسكرياً فحسب، بل أيضا انتصارا جيو-سياسيا في هذه المقاطعة والمقاطعات التي ستسقط تباعا".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت ديب إلى أن "الموقف الروسي الموحد أسقط كل الضغوطات الغربية التي فرضت على روسيا"، كاشفاً عن "تطورات قد تشهدها المرحلة المقبلة من ناحية تغيير موازين القوى الدولية العالمية، مؤكداً على أنّ "هذا الانتصار الميداني في هذه المقاطعة سيحقق انتصاراً سياسياً على صعيد السياسة العالمية".
وأوضح أنه "بانتصار روسيا اليوم انعكست الحرب الميدانية على النظام العالمي بشكل أو بآخر وجعلت من الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل أولا بالطريقة التي ستتعاطى بها مع روسيا القوية وليست روسيا التي أرادها جو بايدن وحلفائه الغربيين".
وأوضح أنه "بانتصار روسيا اليوم انعكست الحرب الميدانية على النظام العالمي بشكل أو بآخر وجعلت من الولايات المتحدة الأمريكية تفكر بشكل أولا بالطريقة التي ستتعاطى بها مع روسيا القوية وليست روسيا التي أرادها جو بايدن وحلفائه الغربيين".
وأضاف: "الانتصارات الميدانية الجغرافية في أوكرانيا استطاعت أيضا أن تحقق توازنا في الشرق الأوسط وتمنع جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من تنفيذ مخططاته"، مؤكداً على أنّ "الصين باتت أقوى بانتصار حليفها الروسي في معاركه".
ودعا ديب الاتحاد الأوروبي لأن يلتقط الفرصة ويأخذ المبادرة وينفصل بشكل أو بآخر عن الولايات المتحدة الأمريكية ويؤسس لكيان أوروبي متلاحم مع روسيا.
وشدد الباحث في العلاقات الدولية على ضرورة أن "يعي الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أنه لم يعد بمقدوره أن يأخد شعبه إلى الانتحار أكثر"، مضيفاً إن "الحديث دائما مع القادة الأوروبيين، حتى ولو صَور لنا الأوروبي بأنها قرارات ترتبط بالرئيس زيلينكسي".
من يحدد استمرار الحرب من عدمها هي بروكسل"، قائلاً إن "الفرنسي في بروكسل لديه الصوت الترجيحي، وما قاله مؤخرا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ينعكس على الإدارة العامة للاتحاد الأوروبي وسينعكس بشكل أو بآخر على زيلينكسي ويقدم على التفاهمات الأساسية مع روسيا بشكل أو بآخر.
واعتبر أنه لا يمكن "الوثوق بالإدارة الأمريكية حتى ولو كان هناك رئيس يحب السلام"، لافتا الى أنه على "كييف والاتحاد الأوروبي أن يثبتوا ولو لمرة واحدة بأن هذا الاتحاد وهذه الدول الأوروبية جارتهم الحليفة والأقوى هي روسيا".