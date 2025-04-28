https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يشكر-وحدات-جيش-كوريا-الديمقراطية-التي-شاركت-بتحرير-مقاطعة-كورسك-1099951598.html

بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك

بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T06:15+0000

2025-04-28T06:15+0000

2025-04-28T06:54+0000

روسيا

كوريا الشمالية

فلاديمير بوتين

رصد عسكري

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ونقل موقع الكرملين الرسمي عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا".وأوضح بوتين، أن مشاركة هؤلاء الجنود، "تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".وتابع بوتين: "لقد تصرف الأصدقاء الكوريون انطلاقا من شعورهم بالتضامن والعدالة والأخوة الحقيقية، ونحن نقدر ذلك تقديراً عالياً، ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان شخصياً لرئيس شؤون الدولة (الزعيم الكوري) الرفيق كيم جونغ أون، والقيادة بأكملها وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأردف: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية، الذين شاركوا في دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك".وأضاف: "نحن نشيد بالبطولة والمستوى العالي من المهنية والتأهب الاحترافي، والتفاني الذي أظهره الجنود الكوريون الذين دافعوا عن وطننا كما لو كان وطنهم، جنبًا إلى جنب مع الجنود الروس".وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره عن تحرير مقاطعة كورسك، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وأضاف: "أود أن أشير بشكل منفصل إلى مشاركة أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في تحرير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، والذين قدموا، وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، مساعدة كبيرة في هزيمة المجموعة المتمركزة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل

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روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, رصد عسكري