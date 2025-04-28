https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يشكر-وحدات-جيش-كوريا-الديمقراطية-التي-شاركت-بتحرير-مقاطعة-كورسك-1099951598.html
بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T06:15+0000
2025-04-28T06:15+0000
2025-04-28T06:54+0000
روسيا
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
رصد عسكري
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ونقل موقع الكرملين الرسمي عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا".وأوضح بوتين، أن مشاركة هؤلاء الجنود، "تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".وتابع بوتين: "لقد تصرف الأصدقاء الكوريون انطلاقا من شعورهم بالتضامن والعدالة والأخوة الحقيقية، ونحن نقدر ذلك تقديراً عالياً، ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان شخصياً لرئيس شؤون الدولة (الزعيم الكوري) الرفيق كيم جونغ أون، والقيادة بأكملها وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وأردف: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية، الذين شاركوا في دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك".وأضاف: "نحن نشيد بالبطولة والمستوى العالي من المهنية والتأهب الاحترافي، والتفاني الذي أظهره الجنود الكوريون الذين دافعوا عن وطننا كما لو كان وطنهم، جنبًا إلى جنب مع الجنود الروس".وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره عن تحرير مقاطعة كورسك، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وأضاف: "أود أن أشير بشكل منفصل إلى مشاركة أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في تحرير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، والذين قدموا، وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، مساعدة كبيرة في هزيمة المجموعة المتمركزة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل
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روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, رصد عسكري
روسيا, كوريا الشمالية, فلاديمير بوتين, رصد عسكري
بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
06:15 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 06:54 GMT 28.04.2025)
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.
ونقل موقع الكرملين الرسمي
عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا".
وأوضح بوتين، أن مشاركة هؤلاء الجنود، "تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".
وعلى وجه الخصوص، وفقًا للمادة 4 من المعاهدة، التي تنص على تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد الأطراف المتعاقدة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع بوتين: "لقد تصرف الأصدقاء الكوريون انطلاقا من شعورهم بالتضامن والعدالة والأخوة الحقيقية، ونحن نقدر ذلك تقديراً عالياً، ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان شخصياً لرئيس شؤون الدولة (الزعيم الكوري) الرفيق كيم جونغ أون، والقيادة بأكملها وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأردف: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية، الذين شاركوا في دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك".
سوف نكرم دائمًا الأبطال الكوريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل روسيا، ومن أجل حريتنا المشتركة، على قدم المساواة مع إخوانهم الروس في السلاح.
وأضاف: "نحن نشيد بالبطولة والمستوى العالي من المهنية والتأهب الاحترافي، والتفاني الذي أظهره الجنود الكوريون الذين دافعوا عن وطننا كما لو كان وطنهم، جنبًا إلى جنب مع الجنود الروس".
ووصف بوتين الجنود الكوريين، المشاركين في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك بأنهم قد "أدوا واجبهم بشرف وشجاعة، وتوشحوا بمجد لا يذبل".
وأشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في تقريره عن تحرير مقاطعة كورسك، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وأضاف: "أود أن أشير بشكل منفصل إلى مشاركة أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في تحرير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، والذين قدموا، وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، مساعدة كبيرة في هزيمة المجموعة المتمركزة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم السبت الماضي، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية:
"أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".