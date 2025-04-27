https://sarabic.ae/20250427/كوريا-الديمقراطية-تعلن-رسميا-إرسال-قوات-لروسيا-بموجب-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1099948950.html

كوريا الديمقراطية تعلن رسميا إرسال قوات لروسيا

كوريا الديمقراطية تعلن رسميا إرسال قوات لروسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميًا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T22:33+0000

2025-04-27T22:33+0000

2025-04-27T22:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

القوات الروسية

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سيول –سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية قولها، إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".في الوقت نفسه، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، أن عسكريين من كوريا الشمالية، قاتلوا إلى جانب الروس في مقاطعة كورسك، وفقا لأحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، لافتة إلى أنهم قدموا مساهمة كبيرة في تحرير أراضي المقاطعة.والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية قد أعلنت، أن عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية اكتملت، لافتة إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، تلقى تقريرا بهذا الشأن.جدير بالذكر، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زار روسيا مرتين. في عام 2019، حيث جرت المحادثات بين زعيمي روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية في مدينة فلاديفوستوك، وفي عام 2023، زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، معًا قاعدة فوستوتشني الفضائية بمقاطعة أمور في الشرق الروسي.وفي يونيو/ حزيران 2024، زار بوتين جمهورية كوريا الشمالية في زيارة دولة ودية.وكانت هذه أول زيارة يقوم بها بوتين إلى بيونغ يانغ منذ يوليو/ تموز 2000 وأول زيارة دولة في تاريخ العلاقات الثنائية - وهي أعلى فئة بموجب البروتوكول الدبلوماسي.يشار إلى أنه خلال زيارة بوتين، إلى بيونغ يانغ وقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر تومانايا، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20250426/كوريا-الديمقراطية-تطلق-مدمرة-جديدة-في-حدث-تاريخي-بحضور-الرئيس-كيم-جونغ-أون--1099906132.html

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روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, القوات الروسية