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كوريا الديمقراطية تطلق مدمرة جديدة في حدث تاريخي بحضور الرئيس كيم جونغ أون
كوريا الديمقراطية تطلق مدمرة جديدة في حدث تاريخي بحضور الرئيس كيم جونغ أون
سبوتنيك عربي
احتفلت كوريا الديمقراطية الشعبية، أمس الجمعة، بإطلاق مدمرة جديدة، في حفل مهيب أقيم في حوض بناء السفن في نامبو، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وهو يوم الذكرى... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T06:05+0000
2025-04-26T06:07+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الحفل أقيم بحضور الزعيم كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".وألقى كيم جونغ أون خطابًا تاريخيًا خلال مراسم إطلاق المدمرة، التي تحمل اسم "تشوي هيون"، مؤكدًا على أهمية هذا الإنجاز في تعزيز التحديث البحري للبلاد.والتقطت صور تذكارية للرئيس كيم جونغ أون، مع ضباط السفينة وطاقمها، وكذلك مع المسؤولين والعاملين المتميزين في حوض بناء السفن والمعهد المسؤول عن تصميم المدمرة، الذين أشاد بدورهم في إنجاز هذا المشروع الذي سيسجل في التاريخ، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق، اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الدولتين الحليفتين.ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية الشعبية، التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن هذه الخطوات "ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".
https://sarabic.ae/20250409/شقيقة-زعيم-كوريا-الديمقراطية-دعوات-نزع-سلاحنا-النووي-أحلام-يقظة-1099362739.html
https://sarabic.ae/20250404/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-للشعب-بعد-عزله-رسميا-بقرار-المحكمة-الدستورية-1099206760.html
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العالم, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الديمقراطية تطلق مدمرة جديدة في حدث تاريخي بحضور الرئيس كيم جونغ أون

06:05 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 26.04.2025)
© Photo / KCNA زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مراسم تدشين غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مراسم تدشين غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Photo / KCNA
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احتفلت كوريا الديمقراطية الشعبية، أمس الجمعة، بإطلاق مدمرة جديدة، في حفل مهيب أقيم في حوض بناء السفن في نامبو، يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، وهو يوم الذكرى السنوية لتأسيس أول قوة مسلحة للثورة الكورية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "الحفل أقيم بحضور الزعيم كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وألقى كيم جونغ أون خطابًا تاريخيًا خلال مراسم إطلاق المدمرة، التي تحمل اسم "تشوي هيون"، مؤكدًا على أهمية هذا الإنجاز في تعزيز التحديث البحري للبلاد.
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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والتقطت صور تذكارية للرئيس كيم جونغ أون، مع ضباط السفينة وطاقمها، وكذلك مع المسؤولين والعاملين المتميزين في حوض بناء السفن والمعهد المسؤول عن تصميم المدمرة، الذين أشاد بدورهم في إنجاز هذا المشروع الذي سيسجل في التاريخ، بحسب الوكالة.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار مساعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها البحرية وتحديث أسطولها الحربي.

وفي وقت سابق، اتهمت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، بإثارة التوترات من خلال تدريباتهما العسكرية المشتركة، محذرة من أنها ستردع أي محاولة عدوانية من قبل الدولتين الحليفتين.
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ووصفت وزارة دفاع كورية الديمقراطية الشعبية، التدريبات الجوية الأمريكية الكورية بأنها "إساءة استخدام متهورة وغير ضرورية للقوة واستفزاز خطير"، معتبرة أن هذه الخطوات "ترفع التوتر العسكري الإقليمي إلى مستوى خطير للغاية"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

واتهمت الوزارة الكورية، الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أصول استراتيجية مثل الغواصات النووية والقاذفات وحاملات الطائرات في شبه الجزيرة، بمستوى قياسي جديد.

ورأت أن "هذه الخطوات الأمريكية أصبحت ممارسة عسكرية روتينية"، محذرة من أن "العمل العسكري الأمريكي الاستعراضي سيجلب عواقب سلبية خطيرة على الوضع الأمني".
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