https://sarabic.ae/20250404/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-للشعب-بعد-عزله-رسميا-بقرار-المحكمة-الدستورية-1099206760.html
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T07:05+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، قال يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الرئيس المعزول "انتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون والديمقراطية" من خلال إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى "حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها التشريعية"، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز خطير للدستور. من جهته، أعلن حزب "قوة الشعب"، الذي كان يتزعمه يون، قبوله الكامل لقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن الحزب يقبل رسميًا قرار المحكمة ويحترمه بكل تواضع. ونتقدم باعتذارنا الصادق للشعب الكوري".وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، من المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، فيما سيتولى رئيس الوزراء الحالي، هان دوك-سو، مهام الرئاسة مؤقتا إلى حين انتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد.
https://sarabic.ae/20250308/لحظة-إطلاق-سراح-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-من-السجن-فيديو-1098501898.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بالإجماع يقضي بعزله نهائيا من منصبه.
وحسب وكالة "يونهاب"، قال
يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".
وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الرئيس المعزول "انتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون والديمقراطية" من خلال إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى "حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها التشريعية"، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز خطير للدستور.
من جهته، أعلن حزب "قوة الشعب"، الذي كان يتزعمه يون، قبوله الكامل لقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن الحزب يقبل رسميًا قرار المحكمة ويحترمه بكل تواضع. ونتقدم باعتذارنا الصادق للشعب الكوري".
وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، من المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، فيما سيتولى رئيس الوزراء الحالي، هان دوك-سو، مهام الرئاسة مؤقتا إلى حين انتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد.