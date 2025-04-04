رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250404/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعتذر-للشعب-بعد-عزله-رسميا-بقرار-المحكمة-الدستورية-1099206760.html
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية
رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T07:05+0000
2025-04-04T07:05+0000
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098501742_0:0:1490:838_1920x0_80_0_0_35095cd1575882016adfe4608d3ed9b6.jpg
وحسب وكالة "يونهاب"، قال يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الرئيس المعزول "انتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون والديمقراطية" من خلال إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى "حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها التشريعية"، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز خطير للدستور. من جهته، أعلن حزب "قوة الشعب"، الذي كان يتزعمه يون، قبوله الكامل لقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن الحزب يقبل رسميًا قرار المحكمة ويحترمه بكل تواضع. ونتقدم باعتذارنا الصادق للشعب الكوري".وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، من المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، فيما سيتولى رئيس الوزراء الحالي، هان دوك-سو، مهام الرئاسة مؤقتا إلى حين انتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد.
https://sarabic.ae/20250308/لحظة-إطلاق-سراح-رئيس-كوريا-الجنوبية-المعزول-من-السجن-فيديو-1098501898.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098501742_0:0:1320:989_1920x0_80_0_0_59325ed54265be85cd784fe463d656dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر للشعب بعد عزله رسميا بقرار المحكمة الدستورية

07:05 GMT 04.04.2025
© AP Photoرئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، اليوم الجمعة، اعتذارا علنيا إلى الشعب، مؤكدا تحمله المسؤولية عن خيبة الأمل التي تسببت بها فترة حكمه، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بالإجماع يقضي بعزله نهائيا من منصبه.
وحسب وكالة "يونهاب"، قال يون في رسالة نُقلت عبر محاميه: "أعتذر بشدة.. أنا محطم القلب وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم. سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع. لقد كان شرفا عظيما أن أكون قادرا على خدمة هذا الوطن".
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت قرارها التاريخي في جلسة تلا فيها رئيس المحكمة، مون هيونغ باي، الحكم الرسمي قائلًا: "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول من منصبه".
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو
8 مارس, 12:56 GMT
وبررت المحكمة قرارها بالقول إن الرئيس المعزول "انتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون والديمقراطية" من خلال إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى "حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها التشريعية"، في خطوة وُصفت بأنها تجاوز خطير للدستور.
من جهته، أعلن حزب "قوة الشعب"، الذي كان يتزعمه يون، قبوله الكامل لقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن الحزب يقبل رسميًا قرار المحكمة ويحترمه بكل تواضع. ونتقدم باعتذارنا الصادق للشعب الكوري".
وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، من المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، فيما سيتولى رئيس الوزراء الحالي، هان دوك-سو، مهام الرئاسة مؤقتا إلى حين انتخاب وتنصيب رئيس جديد للبلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала