https://sarabic.ae/20250327/روسيا-وكوريا-الديمقراطية-تبدآن-قريبا-بناء-جسر-للمواصلات-عبر-نهر-تومانايا--1098990932.html
روسيا وكوريا الديمقراطية تبدآن قريبا بناء جسر للمواصلات عبر نهر "تومانايا"
روسيا وكوريا الديمقراطية تبدآن قريبا بناء جسر للمواصلات عبر نهر "تومانايا"
سبوتنيك عربي
كشف السفير الروسي لدى جمهروية كوريا الديمقراطية الشعبية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الخميس، أن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزمان البدء قريبا ببناء جسر... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T08:52+0000
2025-03-27T08:52+0000
2025-03-27T08:52+0000
روسيا
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين
جسر
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وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "بناء الجسر لم يبدأ بعد، إذ أن الجانبين يقومان حاليًا بالأعمال التحضيرية وإعداد وثائق التصميم وتشكيل فرق البناء والمعدات المطلوبة".ونوّه المسؤول الروسي إلى أن موسكو وبيونغ يانغ، لديهما العديد من المشاريع الثنائية الواعدة الأخرى، الكبيرة والصغيرة.يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
https://sarabic.ae/20250327/موسكو-روسيا-أبلغت-كوريا-الشمالية-بمحتوى-اتصالاتها-مع-أمريكا-1098986782.html
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روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, جسر
روسيا, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, فلاديمير بوتين, جسر
روسيا وكوريا الديمقراطية تبدآن قريبا بناء جسر للمواصلات عبر نهر "تومانايا"
كشف السفير الروسي لدى جمهروية كوريا الديمقراطية الشعبية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الخميس، أن روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، تعتزمان البدء قريبا ببناء جسر عبر نهر "تومانايا".
وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "بناء الجسر لم يبدأ بعد، إذ أن الجانبين يقومان حاليًا بالأعمال التحضيرية وإعداد وثائق التصميم وتشكيل فرق البناء والمعدات المطلوبة".
وأضاف: "لكننا لن ننتظر طويلًا، وآمل أن نشهد قريبًا الاحتفال الرسمي لبدء بناء هذا المشروع، الذي يعد بلا مبالغة، الأكثر أهمية من الناحية العملية للتعاون الثنائي خلال العقود الأخيرة".
ونوّه المسؤول الروسي إلى أن موسكو وبيونغ
يانغ، لديهما العديد من المشاريع الثنائية الواعدة الأخرى، الكبيرة والصغيرة.
يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ، في 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، اتفاقية حكومية
بين الجانبين بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، واتفاقية بشأن بناء جسر حدودي للسيارات عبر نهر "تومانايا"، بالإضافة إلى معاهدة جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة.