موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
بلا قيود
خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250327/موسكو-روسيا-أبلغت-كوريا-الشمالية-بمحتوى-اتصالاتها-مع-أمريكا-1098986782.html
موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا
موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو أبلغت القيادة في بيونغ يانغ، عن محتوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T04:27+0000
2025-03-27T04:40+0000
روسيا
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089992836_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_9fdf7801be9104c0d4ad48e8f1322aa1.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال ماتسيغورا لـ"سبوتنيك": "بيونغ يانغ استجابت بشكل إيجابي للغاية لاستئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قاطعتها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنها تربط هذه العملية ليس بحسن نية الرئيس دونالد ترامب، ولكن في المقام الأول بالنجاحات التي تحققها بلادنا في مواجهتها مع القوى الغربية الموحدة في أوكرانيا".وأضاف أن "سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي زار البلاد في الآونة الأخيرة، أطلع رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق كيم جونغ أون، بالتفصيل على فحوى هذه الاتصالات. ولا يساور أصدقاءنا الكوريون أدنى قلق من أن تؤثر هذه الاتصالات بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، وعلى علاقات الصداقة الأخوية بين الشعبين الكوري والروسي، التي ترسخت بفضل الدماء التي بذلها الشعبان معًا".وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".وأوضح شويغو، خلال اجتماعه مع كيم جونغ أون، أنّ الاتفاقية تحدد المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية، وتعمق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجالات واسعة وذات أولوية بالنسبة للبلدين.جهاز الاستخبارات الأمريكي: روسيا أظهرت قدرة صمود اقتصادية وعسكرية جعلتها منافسا قويا
https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html
https://sarabic.ae/20250327/الخارجية-الروسية-الإدارات-الأمريكية-السابقة-دمّرت-العلاقات-مع-روسيا-على-مدى-سنوات-طويلة-1098986542.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089992836_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb8a4534acde85fd7c18377ad9c3571b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا

04:27 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو أبلغت القيادة في بيونغ يانغ، عن محتوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
موسكو- سبوتنيك. وقال ماتسيغورا لـ"سبوتنيك": "بيونغ يانغ استجابت بشكل إيجابي للغاية لاستئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قاطعتها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنها تربط هذه العملية ليس بحسن نية الرئيس دونالد ترامب، ولكن في المقام الأول بالنجاحات التي تحققها بلادنا في مواجهتها مع القوى الغربية الموحدة في أوكرانيا".
وأضاف أن "سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي زار البلاد في الآونة الأخيرة، أطلع رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق كيم جونغ أون، بالتفصيل على فحوى هذه الاتصالات. ولا يساور أصدقاءنا الكوريون أدنى قلق من أن تؤثر هذه الاتصالات بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، وعلى علاقات الصداقة الأخوية بين الشعبين الكوري والروسي، التي ترسخت بفضل الدماء التي بذلها الشعبان معًا".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
سفير روسيا في أمريكا: العمل جار على تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن
01:30 GMT

واستقبل زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الجمعة الماضية، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
الخارجية الروسية: الإدارات الأمريكية السابقة دمرت العلاقات مع روسيا على مدى سنوات طويلة
03:39 GMT

وأكد شويغو، التزام روسيا بأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأوضح شويغو، خلال اجتماعه مع كيم جونغ أون، أنّ الاتفاقية تحدد المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية، وتعمق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجالات واسعة وذات أولوية بالنسبة للبلدين.
جهاز الاستخبارات الأمريكي: روسيا أظهرت قدرة صمود اقتصادية وعسكرية جعلتها منافسا قويا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала