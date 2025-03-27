https://sarabic.ae/20250327/موسكو-روسيا-أبلغت-كوريا-الشمالية-بمحتوى-اتصالاتها-مع-أمريكا-1098986782.html
موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا
موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو أبلغت القيادة في بيونغ يانغ، عن محتوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T04:27+0000
2025-03-27T04:27+0000
2025-03-27T04:40+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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موسكو- سبوتنيك. وقال ماتسيغورا لـ"سبوتنيك": "بيونغ يانغ استجابت بشكل إيجابي للغاية لاستئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قاطعتها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنها تربط هذه العملية ليس بحسن نية الرئيس دونالد ترامب، ولكن في المقام الأول بالنجاحات التي تحققها بلادنا في مواجهتها مع القوى الغربية الموحدة في أوكرانيا".وأضاف أن "سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي زار البلاد في الآونة الأخيرة، أطلع رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق كيم جونغ أون، بالتفصيل على فحوى هذه الاتصالات. ولا يساور أصدقاءنا الكوريون أدنى قلق من أن تؤثر هذه الاتصالات بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، وعلى علاقات الصداقة الأخوية بين الشعبين الكوري والروسي، التي ترسخت بفضل الدماء التي بذلها الشعبان معًا".وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".وأوضح شويغو، خلال اجتماعه مع كيم جونغ أون، أنّ الاتفاقية تحدد المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية، وتعمق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجالات واسعة وذات أولوية بالنسبة للبلدين.جهاز الاستخبارات الأمريكي: روسيا أظهرت قدرة صمود اقتصادية وعسكرية جعلتها منافسا قويا
https://sarabic.ae/20250327/سفير-موسكو-في-واشنطن-العمل-جار-على-تطبيع-العلاقات-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1098985790.html
https://sarabic.ae/20250327/الخارجية-الروسية-الإدارات-الأمريكية-السابقة-دمّرت-العلاقات-مع-روسيا-على-مدى-سنوات-طويلة-1098986542.html
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روسيا, كوريا الشمالية
موسكو: روسيا أبلغت كوريا الديمقراطية بمحتوى اتصالاتها مع أمريكا
04:27 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 27.03.2025)
كشف ألكسندر ماتسيغورا، سفير روسيا لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أن موسكو أبلغت القيادة في بيونغ يانغ، عن محتوى الاتصالات بين موسكو وواشنطن.
موسكو- سبوتنيك. وقال ماتسيغورا لـ"سبوتنيك": "بيونغ يانغ استجابت بشكل إيجابي للغاية لاستئناف الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قاطعتها الإدارة الأمريكية السابقة، لأنها تربط هذه العملية ليس بحسن نية الرئيس دونالد ترامب، ولكن في المقام الأول بالنجاحات التي تحققها بلادنا في مواجهتها مع القوى الغربية الموحدة في أوكرانيا".
وأضاف أن "سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي زار البلاد في الآونة الأخيرة، أطلع رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الرفيق كيم جونغ أون، بالتفصيل على فحوى هذه الاتصالات. ولا يساور أصدقاءنا الكوريون أدنى قلق من أن تؤثر هذه الاتصالات بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، وعلى علاقات الصداقة الأخوية بين الشعبين الكوري والروسي، التي ترسخت بفضل الدماء التي بذلها الشعبان معًا".
واستقبل زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، الجمعة الماضية، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".
وأكد شويغو، التزام روسيا بأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية الشعبية.
وأوضح شويغو، خلال اجتماعه مع كيم جونغ أون، أنّ الاتفاقية تحدد المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية، وتعمق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجالات واسعة وذات أولوية بالنسبة للبلدين.