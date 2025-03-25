https://sarabic.ae/20250325/جهاز-الاستخبارات-الأمريكي-روسيا-أظهرت-قدرة-صمود-اقتصادية-وعسكرية-جعلتها-منافسا-قويا-1098936318.html

جهاز الاستخبارات الأمريكي: روسيا أظهرت قدرة صمود اقتصادية وعسكرية جعلتها منافسا قويا

جهاز الاستخبارات الأمريكي: روسيا أظهرت قدرة صمود اقتصادية وعسكرية جعلتها منافسا قويا

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الاستخبارات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أظهرت قدرة اقتصادية وعسكرية قوية، ما يجعلها منافسا خطيرا للولايات المتحدة. 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T16:00+0000

2025-03-25T16:00+0000

2025-03-25T16:00+0000

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وجاء في تقرير "التقييم السنوي للتهديدات"، الصادر اليوم عن مجتمع الاستخبارات الأمريكي: "إن الإمكانات النووية والقدرات التقليدية التي تمتلكها روسيا، إلى جانب مرونتها الاقتصادية والعسكرية الواضحة، تجعلها منافساً مهما".وقال: "تمتلك موسكو أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، وهو ما قد يسبب دمارًا كارثيًا في الولايات المتحدة وحول العالم في حالة اندلاع حرب كبرى".وحول التهديدات الخارجية، جاء في التقرير أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لدولة غير نووية".وتعتقد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مستعدة على الأرجح لإجراء تجربة نووية أخرى في المدى القريب.وأكد التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ينظر إلى تطوير الأسلحة الاستراتيجية، وتعميق العلاقات مع روسيا، واستقرار اقتصاد بلاده كعوامل تعزز موقفه التفاوضي وتقلل من الحاجة إلى رفع العقوبات.وترى أمريكا أن بكين تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية في حالة نشوب صراع مع الولايات المتحدة بشأن تايوان.وتابع البيان: "ترغب الصين في تطوير علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة وإدارة ترامب والحفاظ عليها لتعزيز مصالحها وتجنب الصراع، ولكنها تعمل أيضًا على بناء قدراتها العسكرية، وذلك جزئياً من أجل الحصول على ميزة في حالة نشوب صراع عسكري مع الولايات المتحدة بسبب رغبة الصين في التوحيد مع تايوان".وأوضح التقرير أن روسيا لها اليد العليا في الصراع بأوكرانيا وهي في طريقها لانتزاع التنازلات التي تريدها.وجاء في التقرير: "روسيا خلال العام المنقضي باتت لها اليد العليا في الصراع الأوكراني، وهي في طريقها إلى اكتساب قدرة أكبر للضغط على كييف وداعميها الغربيين للتفاوض على نهاية للحرب تمنح موسكو التنازلات التي تريدها".وتابع التقرير أنه "بغض النظر عن كيف ومتى تنتهي الحرب في أوكرانيا، فإن الاتجاهات الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية المحلية الحالية في روسيا تؤكد على قدرتها على الصمود وإطالة أمد التهديد المحتمل لقوة الولايات المتحدة ووجودها ومصالحها العالمية"، وفق وصف البيان.

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