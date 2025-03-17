https://sarabic.ae/20250317/كوريا-الشمالية-ترفض-بيان-مجموعة-السبع-وتتوعد-بتعزيز-ترسانتها-النووية-1098707364.html

كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

سبوتنيك عربي

استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الدعوة المشتركة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مهددةً بتعزيز ترسانتها... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T07:24+0000

2025-03-17T07:24+0000

2025-03-17T07:24+0000

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جاء ذلك ردا على بيان أصدره وزراء خارجية المجموعة يوم الجمعة، خلال اجتماعهم في مالبي بكندا، والذي دعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن برامجها النووية والصاروخية، كما أدان تقديمها مساعدات عسكرية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".واعتبرت الخارجية الكورية الشمالية أن مجموعة السبع تعترض على ممارسة كوريا الشمالية "حقوقها السيادية العادلة"، واصفة المجموعة بأنها "جماعة إجرامية نووية" تُهدد السلام والأمن العالميين، كما دعت المجموعة إلى التخلي عما وصفته بـ "طموحها البالي للهيمنة النووية" قبل الحديث عن نزع السلاح.وأكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية، المنصوص عليه في دستورها، "لن يتغير سواء اعترف العالم الخارجي بذلك أم لا". وأضافت أنها "ستُحدّث وتُعزز قواتها المسلحة النووية باستمرار، كمًا ونوعًا، ردًا على التهديد النووي الخارجي".وفي وقت سابق، حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري، سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".جاء ذلك، يوم السبت الماضي، خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.وأكد كيم ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".

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العالم, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار, الأخبار