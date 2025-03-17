كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
محاولات لإنقاذ مفاوضات غزة من الفشل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
14:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
14:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
14:48 GMT
12 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250317/كوريا-الشمالية-ترفض-بيان-مجموعة-السبع-وتتوعد-بتعزيز-ترسانتها-النووية-1098707364.html
كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية
كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية
سبوتنيك عربي
استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الدعوة المشتركة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مهددةً بتعزيز ترسانتها... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T07:24+0000
2025-03-17T07:24+0000
العالم
كوريا الشمالية
مجموعة السبع الكبار
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_0:45:900:551_1920x0_80_0_0_a3a6c836291e03619d3340e404df748e.jpg
جاء ذلك ردا على بيان أصدره وزراء خارجية المجموعة يوم الجمعة، خلال اجتماعهم في مالبي بكندا، والذي دعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن برامجها النووية والصاروخية، كما أدان تقديمها مساعدات عسكرية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".واعتبرت الخارجية الكورية الشمالية أن مجموعة السبع تعترض على ممارسة كوريا الشمالية "حقوقها السيادية العادلة"، واصفة المجموعة بأنها "جماعة إجرامية نووية" تُهدد السلام والأمن العالميين، كما دعت المجموعة إلى التخلي عما وصفته بـ "طموحها البالي للهيمنة النووية" قبل الحديث عن نزع السلاح.وأكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية، المنصوص عليه في دستورها، "لن يتغير سواء اعترف العالم الخارجي بذلك أم لا". وأضافت أنها "ستُحدّث وتُعزز قواتها المسلحة النووية باستمرار، كمًا ونوعًا، ردًا على التهديد النووي الخارجي".وفي وقت سابق، حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري، سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".جاء ذلك، يوم السبت الماضي، خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.وأكد كيم ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".
https://sarabic.ae/20250310/سيئول-كوريا-الديمقراطية-تطلق-عدة-صواريخ-باليستية-مجهولة-الهوية-1098542802.html
https://sarabic.ae/20250225/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يريد-أقوى-جيش-في-العالم-1098145766.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083369180_53:0:848:596_1920x0_80_0_0_f43bd907ee9d61a8189291aaabbd2035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار, الأخبار
العالم, كوريا الشمالية, مجموعة السبع الكبار, الأخبار

كوريا الشمالية ترفض بيان مجموعة السبع وتتوعد بتعزيز ترسانتها النووية

07:24 GMT 17.03.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / KCNA
تابعنا عبر
استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، الدعوة المشتركة لوزراء خارجية دول مجموعة السبع للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مهددةً بتعزيز ترسانتها النووية "كمًا ونوعًا".
جاء ذلك ردا على بيان أصدره وزراء خارجية المجموعة يوم الجمعة، خلال اجتماعهم في مالبي بكندا، والذي دعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن برامجها النووية والصاروخية، كما أدان تقديمها مساعدات عسكرية لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".
واعتبرت الخارجية الكورية الشمالية أن مجموعة السبع تعترض على ممارسة كوريا الشمالية "حقوقها السيادية العادلة"، واصفة المجموعة بأنها "جماعة إجرامية نووية" تُهدد السلام والأمن العالميين، كما دعت المجموعة إلى التخلي عما وصفته بـ "طموحها البالي للهيمنة النووية" قبل الحديث عن نزع السلاح.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
سيئول: كوريا الديمقراطية تطلق عدة صواريخ باليستية مجهولة الهوية
10 مارس, 06:24 GMT
وأكدت كوريا الشمالية أن وضعها كدولة نووية، المنصوص عليه في دستورها، "لن يتغير سواء اعترف العالم الخارجي بذلك أم لا". وأضافت أنها "ستُحدّث وتُعزز قواتها المسلحة النووية باستمرار، كمًا ونوعًا، ردًا على التهديد النووي الخارجي".
وفي وقت سابق، حذر زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، من أن قدرة بلاده على الدفاع البحري، سيتم "إبرازها بالكامل في أي مياه ضرورية دون قيود".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
زعيم كوريا الديمقراطية يريد "أقوى جيش في العالم"
25 فبراير, 06:38 GMT
جاء ذلك، يوم السبت الماضي، خلال تفقد كيم جونغ أون، مشروعًا لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية. وخلال التفقد، استعرض كيم مشروع بناء "غواصة استراتيجية موجهة تعمل بالطاقة النووية"، والذي يجري تنفيذه بموجب قرار دفاعي أُعلن عنه خلال مؤتمر الحزب الرئيسي في عام 2021.
وأكد كيم ضرورة تطوير "سفن حربية ساحقة" كقوة ردع قوية لمواجهة "دبلوماسية الزوارق الحربية" التي تنتهجها القوى المعادية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكد كيم أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لن تبقى متفرجة على الأنشطة العسكرية البحرية وتحت الماء التي يقوم بها الأعداء، والتي تهدد بشكل خطير سيادة ومصالح البلاد من خلال نشر أعداد كبيرة من الأصول الاستراتيجية باستمرار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала