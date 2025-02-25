https://sarabic.ae/20250225/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يريد-أقوى-جيش-في-العالم-1098145766.html

زعيم كوريا الديمقراطية يريد "أقوى جيش في العالم"

زعيم كوريا الديمقراطية يريد "أقوى جيش في العالم"

سبوتنيك عربي

أكد زعيم كوري الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "قطعت شوطا طويلا لبناء جيش قوي"، مشددًا على ضرورة الولاء للوطن. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T06:38+0000

2025-02-25T06:38+0000

2025-02-25T06:38+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098145553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad89f719aa94597fbc8ba28ecb5e7b0.jpg

وخلال حديثه مع نخبة الفرق العسكرية، قال الزعيم كيم جونغ أون، إن "الأسلحة دون أيديولوجية مجرد قطع حديدية"، مؤكدًا أن "بناء الجيش ينبغي أن يمنح الأولوية دائما وبشكل كامل لجعل الجيش قويًا سياسيًا وأيديولوجيًا وأخلاقيًا".وأضاف كيم جونغ أون أن "جيش كوريا الديمقراطية الشعبية يسعى إلى أن يصبح الأقوى في العالم، وإن تركيز هذه المهمة يجب أن ينصب على المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية لجيش الحزب والشعب".وأكد زعيم كوريا الديمقراطية أن "الجيش الشعبي الكوري، يجب أن يصبح أقوى جيش في العالم، وأن يلتزم ويعزز المزايا السياسية والأيديولوجية والروحية والأخلاقية".وقالت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية إن "بيونغ يانغ ستردع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات التابعة لها بشكل كامل عن ممارسة التهديدات والابتزاز من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية والعسكرية المتاحة لها"، وذلك ردًا على بيان مشترك صدر في الآونة الأخيرة عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تنفيذ خطة عفا عليها الزمن وعبثية لنزع السلاح النووي، ما أصبح الآن مستحيلًا بشكل أكبر وغير قابل للتطبيق حتى من الناحية العملية والمفاهيمية في الوقت الحاضر".ووصفت الوزارة الكورية خطة نزع السلاح النووي منها بأنها "هدف قصير النظر"، قائلة إن "هذه هي قمة الغباء الذي يثير دهشة شعوب العالم، والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستيقظ بعد من الحلم القديم الفاشل المتمثل في نزع السلاح النووي".وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية، أمرًا ضروريًا".وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الردع النووي بشكل مستمر".وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".

https://sarabic.ae/20250223/لأول-مرة-بعد-تولي-ترامب-لمنصبه-كوريا-الديمقراطية-تصدر-تهديدا-جديدا-لأمريكا-1098085680.html

https://sarabic.ae/20250221/وزير-دفاع-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-يتمنى-النصر-لروسيا-1098049708.html

https://sarabic.ae/20250222/كوريا-الديمقراطية-الاستفزازات-العسكرية-الأمريكية-تزايدت-منذ-تولي-ترامب-الرئاسة-1098052320.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم