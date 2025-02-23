https://sarabic.ae/20250223/لأول-مرة-بعد-تولي-ترامب-لمنصبه-كوريا-الديمقراطية-تصدر-تهديدا-جديدا-لأمريكا-1098085680.html
لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا
لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا
سبوتنيك عربي
أصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا جديدا لأمريكا، ردًا على تدريبات جوية أجرتها في الآونة الأخيرة مع كوريا الجنوبية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وحذرت بيونغ يانغ، أمس السبت، من أنها ستحشد "وسائل استراتيجية" ضد ما أسمته "تهديدات استراتيجية من أمريكا وغيرها من الخصوم"، وذلك ردًا على مناورة عسكرية مشتركة جرت بين سيئول وواشنطن، والتي شملت قاذفة استراتيجية أمريكية.وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول قوله: "ستواجه جمهورية كوريا الديمقراطية التهديد الاستراتيجي لأمريكا والأعداء الآخرين بوسائل استراتيجية، وستواصل أنشطتها العسكرية المسؤولة للسيطرة وإدارة البيئة الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية بردع قوي"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأشارت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى أنه منذ تولي إدارة ترامب منصبها الشهر الماضي، كانت أمريكا تكثف استفزازاتها العسكرية التي تهدد أمن الشمال.وقال رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، إن "التحرك السريع والمتسارع من جانب بيونغ يانغ لتعزيز قوتها النووية متطلب واقعي للتعامل مع التهديد العسكري من جانب أمريكا ودولها التابعة، والذي أصبح أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة".يشار إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نددت منذ فترة طويلة بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، باعتبارها "بروفة للغزو"، فيما قال الحلفاء إن مثل هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها.
https://sarabic.ae/20250218/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بمواصلة-تعزيز-قوتها-النووية-وتنتقد-أمريكا-لتمسكها-بـنزع-السلاح-النووي-1097896478.html
https://sarabic.ae/20250215/كوريا-الديمقراطية-الشعبية-على-أمريكا-التخلي-عن-تهديداتها-العسكرية-1097793158.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا
أصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا جديدا لأمريكا، ردًا على تدريبات جوية أجرتها في الآونة الأخيرة مع كوريا الجنوبية.
وحذرت بيونغ يانغ، أمس السبت، من أنها ستحشد "وسائل استراتيجية" ضد ما أسمته "تهديدات استراتيجية من أمريكا وغيرها من الخصوم"، وذلك ردًا على مناورة عسكرية مشتركة جرت بين سيئول وواشنطن، والتي شملت قاذفة استراتيجية أمريكية.
وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول قوله: "ستواجه جمهورية كوريا الديمقراطية التهديد الاستراتيجي لأمريكا والأعداء الآخرين بوسائل استراتيجية، وستواصل أنشطتها العسكرية المسؤولة للسيطرة وإدارة البيئة الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية بردع قوي"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشارت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى أنه منذ تولي إدارة ترامب منصبها الشهر الماضي، كانت أمريكا تكثف استفزازاتها العسكرية التي تهدد أمن الشمال.
وقال رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، إن "التحرك السريع والمتسارع من جانب بيونغ يانغ لتعزيز قوتها النووية متطلب واقعي للتعامل مع التهديد العسكري من جانب أمريكا ودولها التابعة، والذي أصبح أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة".
يشار إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نددت منذ فترة طويلة بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، باعتبارها "بروفة للغزو"، فيما قال الحلفاء إن مثل هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها.