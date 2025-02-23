لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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8 د
تغطية خاصة
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250223/لأول-مرة-بعد-تولي-ترامب-لمنصبه-كوريا-الديمقراطية-تصدر-تهديدا-جديدا-لأمريكا-1098085680.html
لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا
لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا
سبوتنيك عربي
أصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا جديدا لأمريكا، ردًا على تدريبات جوية أجرتها في الآونة الأخيرة مع كوريا الجنوبية. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T11:37+0000
2025-02-23T11:37+0000
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وحذرت بيونغ يانغ، أمس السبت، من أنها ستحشد "وسائل استراتيجية" ضد ما أسمته "تهديدات استراتيجية من أمريكا وغيرها من الخصوم"، وذلك ردًا على مناورة عسكرية مشتركة جرت بين سيئول وواشنطن، والتي شملت قاذفة استراتيجية أمريكية.وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول قوله: "ستواجه جمهورية كوريا الديمقراطية التهديد الاستراتيجي لأمريكا والأعداء الآخرين بوسائل استراتيجية، وستواصل أنشطتها العسكرية المسؤولة للسيطرة وإدارة البيئة الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية بردع قوي"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأشارت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى أنه منذ تولي إدارة ترامب منصبها الشهر الماضي، كانت أمريكا تكثف استفزازاتها العسكرية التي تهدد أمن الشمال.وقال رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، إن "التحرك السريع والمتسارع من جانب بيونغ يانغ لتعزيز قوتها النووية متطلب واقعي للتعامل مع التهديد العسكري من جانب أمريكا ودولها التابعة، والذي أصبح أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة".يشار إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نددت منذ فترة طويلة بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، باعتبارها "بروفة للغزو"، فيما قال الحلفاء إن مثل هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها.
https://sarabic.ae/20250218/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بمواصلة-تعزيز-قوتها-النووية-وتنتقد-أمريكا-لتمسكها-بـنزع-السلاح-النووي-1097896478.html
https://sarabic.ae/20250215/كوريا-الديمقراطية-الشعبية-على-أمريكا-التخلي-عن-تهديداتها-العسكرية-1097793158.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

لأول مرة بعد تولي ترامب لمنصبه.. كوريا الديمقراطية تصدر تهديدا جديدا لأمريكا

11:37 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyعلم كوريا الديمقراطية
علم كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أصدرت جمهورية كوريا الديمقراطية، تهديدا جديدا لأمريكا، ردًا على تدريبات جوية أجرتها في الآونة الأخيرة مع كوريا الجنوبية.
وحذرت بيونغ يانغ، أمس السبت، من أنها ستحشد "وسائل استراتيجية" ضد ما أسمته "تهديدات استراتيجية من أمريكا وغيرها من الخصوم"، وذلك ردًا على مناورة عسكرية مشتركة جرت بين سيئول وواشنطن، والتي شملت قاذفة استراتيجية أمريكية.
وأصدر رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، بيانا رسميا، بعد أن أجرت سيئول وواشنطن، يوم الخميس الماضي، ولأول مرة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطة، تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة "بي-1بي" واحدة على الأقل.
كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
كوريا الديمقراطية تهدد بمواصلة تعزيز قوتها النووية وتنتقد أمريكا لتمسكها بـ"نزع السلاح النووي"
18 فبراير, 06:39 GMT
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن المسؤول قوله: "ستواجه جمهورية كوريا الديمقراطية التهديد الاستراتيجي لأمريكا والأعداء الآخرين بوسائل استراتيجية، وستواصل أنشطتها العسكرية المسؤولة للسيطرة وإدارة البيئة الأمنية غير المستقرة في شبه الجزيرة الكورية بردع قوي"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشارت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى أنه منذ تولي إدارة ترامب منصبها الشهر الماضي، كانت أمريكا تكثف استفزازاتها العسكرية التي تهدد أمن الشمال.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
كوريا الديمقراطية الشعبية: على أمريكا التخلي عن تهديداتها العسكرية
15 فبراير, 04:44 GMT
وقال رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع في كوريا الديمقراطية الشعبية، إن "التحرك السريع والمتسارع من جانب بيونغ يانغ لتعزيز قوتها النووية متطلب واقعي للتعامل مع التهديد العسكري من جانب أمريكا ودولها التابعة، والذي أصبح أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة".
يشار إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نددت منذ فترة طويلة بالتدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، باعتبارها "بروفة للغزو"، فيما قال الحلفاء إن مثل هذه التدريبات دفاعية بطبيعتها.
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