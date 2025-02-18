كوريا الديمقراطية تهدد بمواصلة تعزيز قوتها النووية وتنتقد أمريكا لتمسكها بـ"نزع السلاح النووي"

عربي
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفير الإماراتي يتحدث عن سبب متانة العلاقة مع موسكو
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
التحكيم الإسباني يثير المزيد من الجدل والإنتر يهدر فرصة الصدارة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما يستدعى نتنياهو لأي استحقاق شخصي يذهب إلى الحرب للتهرب من الالتزامات
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجح الولايات المتحدة في بناء الثقة مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250218/كوريا-الديمقراطية-تهدد-بمواصلة-تعزيز-قوتها-النووية-وتنتقد-أمريكا-لتمسكها-بـنزع-السلاح-النووي-1097896478.html
كوريا الديمقراطية تهدد بمواصلة تعزيز قوتها النووية وتنتقد أمريكا لتمسكها بـ"نزع السلاح النووي"
كوريا الديمقراطية تهدد بمواصلة تعزيز قوتها النووية وتنتقد أمريكا لتمسكها بـ"نزع السلاح النووي"
سبوتنيك عربي
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها "ستواصل بثبات خطتها الجديدة لتعزيز قوتها النووية"، منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقتها ما... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T06:39+0000
2025-02-18T06:39+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097896219_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_4da157c67629fff1c1bef2816e1f7acd.jpg
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية إن "سيؤول ستردع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات التابعة لها بشكل كامل عن ممارسة التهديدات والابتزاز من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية والعسكرية المتاحة لها"، وذلك ردًا على بيان مشترك صدر في الآونة الأخيرة عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تنفيذ خطة عفا عليها الزمن وعبثية لنزع السلاح النووي، ما أصبح الآن مستحيلًا بشكل أكبر وغير قابل للتطبيق حتى من الناحية العملية والمفاهيمية في الوقت الحاضر".ووصفت الوزارة الكورية خطة نزع السلاح النووي منها بأنها "هدف قصير النظر"، قائلة إن "هذه هي قمة الغباء الذي يثير دهشة شعوب العالم، والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستيقظ بعد من الحلم القديم الفاشل المتمثل في نزع السلاح النووي".وأضافت: "لا يستحق الأمر التفكير في مواجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهرب من الواقع، ونحن ندين ونرفض هذا التصرف بأشد العبارات".وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية، أمرًا ضروريًا".وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".
https://sarabic.ae/20250209/كيم-جونغ-أون-أمريكا-والغرب-تطيلان-أمد-الأزمة-الأوكرانية-مع-حلم-غير-قابل-للتحقيق-بشأن-روسيا-1097602461.html
https://sarabic.ae/20250201/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-زعيم-جارتها-الشمالية-حول-تعزيز-الردع-النووي-1097366214.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097896219_83:0:943:645_1920x0_80_0_0_cc295c62ddc6a42d48616e69eb39abcc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, العالم

كوريا الديمقراطية تهدد بمواصلة تعزيز قوتها النووية وتنتقد أمريكا لتمسكها بـ"نزع السلاح النووي"

06:39 GMT 18.02.2025
© Getty Images / SOPA Imagesكوريا الشمالية
كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Getty Images / SOPA Images
تابعنا عبر
أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها "ستواصل بثبات خطتها الجديدة لتعزيز قوتها النووية"، منتقدة الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقتها ما وصفته بخطة "عتيقة وسخيفة" لنزع السلاح النووي منها.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية إن "سيؤول ستردع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات التابعة لها بشكل كامل عن ممارسة التهديدات والابتزاز من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية والعسكرية المتاحة لها"، وذلك ردًا على بيان مشترك صدر في الآونة الأخيرة عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تنفيذ خطة عفا عليها الزمن وعبثية لنزع السلاح النووي، ما أصبح الآن مستحيلًا بشكل أكبر وغير قابل للتطبيق حتى من الناحية العملية والمفاهيمية في الوقت الحاضر".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
كيم جونغ أون: أمريكا والغرب تطيلان أمد الأزمة الأوكرانية مع "حلم غير قابل للتحقيق بشأن روسيا"
9 فبراير, 06:26 GMT
ووصفت الوزارة الكورية خطة نزع السلاح النووي منها بأنها "هدف قصير النظر"، قائلة إن "هذه هي قمة الغباء الذي يثير دهشة شعوب العالم، والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستيقظ بعد من الحلم القديم الفاشل المتمثل في نزع السلاح النووي".
وأضافت: "لا يستحق الأمر التفكير في مواجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهرب من الواقع، ونحن ندين ونرفض هذا التصرف بأشد العبارات".
وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية، أمرًا ضروريًا".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات زعيم جارتها الشمالية حول تعزيز الردع النووي
1 فبراير, 06:57 GMT
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала