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كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز الدرع النووي لكوريا الديمقراطية الشعبية
كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز الدرع النووي لكوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
دعا زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الدرع النووي للبلاد في ظل الوضع غير المستقر في العالم. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T01:25+0000
2025-01-29T01:27+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
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ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، زار كيم جونغ أون قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.وقال كيم جونغ أون: "الوضع الأمني في كوريا الديمقراطية الشعبية هو الأكثر عدم استقرارًا في العالم".وأضاف: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة. نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري واللا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".وذكرت الوكالة أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية، مضيفة:ولفتت الوكالة أيضًا إلى أن كيم جونغ أون وصف "تعزيز الاستعداد النووي" كـ"المهمة الرئيسية" والموقف العسكري والسياسي الثابت لكوريا الشمالية.يشار إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية كشفت كوريا الديمقراطية الشعبية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأطلقت صواريخ باليستية كما أرسلت بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب.
https://sarabic.ae/20250126/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-أطلقته-من-تحت-الماء-1097159667.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم

كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز الدرع النووي لكوريا الديمقراطية الشعبية

01:25 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 01:27 GMT 29.01.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© POOL
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دعا زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الدرع النووي للبلاد في ظل الوضع غير المستقر في العالم.
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، زار كيم جونغ أون قاعدة إنتاج المواد النووية ومعهد الأسلحة النووية.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
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وقال كيم جونغ أون: "الوضع الأمني في كوريا الديمقراطية الشعبية هو الأكثر عدم استقرارًا في العالم".
وأضاف: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة. نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري واللا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".
وذكرت الوكالة أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية، مضيفة:
"سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد - سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".
ولفتت الوكالة أيضًا إلى أن كيم جونغ أون وصف "تعزيز الاستعداد النووي" كـ"المهمة الرئيسية" والموقف العسكري والسياسي الثابت لكوريا الشمالية.
يشار إلى أنه قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية كشفت كوريا الديمقراطية الشعبية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأطلقت صواريخ باليستية كما أرسلت بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب.
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