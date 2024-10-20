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كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بـ"ازدواجية المعايير": قد يتحمل مسؤولية تصعيد التوترات مع الجنوب
كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بـ"ازدواجية المعايير": قد يتحمل مسؤولية تصعيد التوترات مع الجنوب
سبوتنيك عربي
اتهمت كوريا الشمالية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بـ"المعايير المزدوجة"، قائلة إنه حث بيونغ يانغ على ممارسة ضبط النفس بعد تدميرها... 20.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-20T05:23+0000
2024-10-20T05:23+0000
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وأصدر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية للمنظمات الدولية، كيم سون جيونغ، بيانا بعد أن دعا غوتيريش إلى بذل الجهود لتخفيف التوترات، واستئناف الحوار، بعد أن فجر الشمال (كوريا الشمالية) طرقا وخطوط سكك حديدية على جانبه من الحدود المحصنة بشدة، يوم الثلاثاء الماضي.وقال كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أعرب عن استيائي العميق، وأرفض بشكل قاطع تصريحات التدخل في الشؤون الداخلية" لكوريا الشمالية.وأكد كيم أن تدمير الطرق وخطوط السكك الحديدية داخل أراضيها، يقع ضمن "الحق السيادي من الألف إلى الياء" لكوريا الشمالية، ولا ينبغي أن يخضع لتدخل من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وحث المسؤول الكوري الشمالي غوتيريش على إدانة "الانتهاك المتعمد" من جانب الجيش الكوري الجنوبي لسيادة كوريا الشمالية، مؤكدا أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة إلى المجال الجوي الكوري الشمالي.واتهمت بيونغ يانغ سيئول بإرسال طائرات مسيرة، تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية فوق العاصمة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم تؤكد كوريا الجنوبية أو تنف أن جيشها مسؤول عن إرسال طائرات دون طيار عبر الحدود.وقال كيم سون جيونغ، إن التصريح "المتحيز" للأمين العام للأمم المتحدة، قد يمنح "الضوء الأخضر" لمحاولات أمريكا وكوريا الجنوبية "إشعال حرب" ضد الشمال، محذرا من أنه قد يتحمل المسؤولية عن تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.وأمس السبت، أعلنت كوريا الشمالية أنها اكتشفت بقايا طائرة مسيرة واحدة على الأقل، أرسلت من كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها من نفس النوع الذي تم عرضه في يوم القوات المسلحة لكوريا الجنوبية في سيئول في وقت سابق من الشهر الجاري.وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية من "هجوم انتقامي فوري"، إذا تم تأكيد انتهاك آخر لأراضي الشمال من قبل الجيش الجنوبي.
https://sarabic.ae/20241018/مع-تصاعد-التوترات-كوريا-الجنوبية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-بالقرب-من-الحدود-مع-جارتها-الشمالية-1093928921.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة

كوريا الشمالية تتهم غوتيريش بـ"ازدواجية المعايير": قد يتحمل مسؤولية تصعيد التوترات مع الجنوب

05:23 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Richard Drewالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018
© AP Photo / Richard Drew
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اتهمت كوريا الشمالية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بـ"المعايير المزدوجة"، قائلة إنه حث بيونغ يانغ على ممارسة ضبط النفس بعد تدميرها للطرق بين الكوريتين، بينما التزم الصمت بشأن تسلل كوريا الجنوبية بطائرات مسيرة إلى الشمال.
وأصدر نائب وزير خارجية كوريا الشمالية للمنظمات الدولية، كيم سون جيونغ، بيانا بعد أن دعا غوتيريش إلى بذل الجهود لتخفيف التوترات، واستئناف الحوار، بعد أن فجر الشمال (كوريا الشمالية) طرقا وخطوط سكك حديدية على جانبه من الحدود المحصنة بشدة، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أعرب عن استيائي العميق، وأرفض بشكل قاطع تصريحات التدخل في الشؤون الداخلية" لكوريا الشمالية.
وأكد كيم أن تدمير الطرق وخطوط السكك الحديدية داخل أراضيها، يقع ضمن "الحق السيادي من الألف إلى الياء" لكوريا الشمالية، ولا ينبغي أن يخضع لتدخل من الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
جيش كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
مع تصاعد التوترات.. كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع جارتها الشمالية
18 أكتوبر, 18:53 GMT
وحث المسؤول الكوري الشمالي غوتيريش على إدانة "الانتهاك المتعمد" من جانب الجيش الكوري الجنوبي لسيادة كوريا الشمالية، مؤكدا أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة إلى المجال الجوي الكوري الشمالي.
واتهمت بيونغ يانغ سيئول بإرسال طائرات مسيرة، تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية فوق العاصمة، في وقت سابق من الشهر الجاري، ولم تؤكد كوريا الجنوبية أو تنف أن جيشها مسؤول عن إرسال طائرات دون طيار عبر الحدود.
رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في مؤتمر صفي عقب المحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
كيم جونغ أون يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ
15 أكتوبر, 04:24 GMT
وقال كيم سون جيونغ، إن التصريح "المتحيز" للأمين العام للأمم المتحدة، قد يمنح "الضوء الأخضر" لمحاولات أمريكا وكوريا الجنوبية "إشعال حرب" ضد الشمال، محذرا من أنه قد يتحمل المسؤولية عن تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
وأمس السبت، أعلنت كوريا الشمالية أنها اكتشفت بقايا طائرة مسيرة واحدة على الأقل، أرسلت من كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها من نفس النوع الذي تم عرضه في يوم القوات المسلحة لكوريا الجنوبية في سيئول في وقت سابق من الشهر الجاري.
وحذر المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية من "هجوم انتقامي فوري"، إذا تم تأكيد انتهاك آخر لأراضي الشمال من قبل الجيش الجنوبي.
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