https://sarabic.ae/20241018/مع-تصاعد-التوترات-كوريا-الجنوبية-تجري-تدريبات-بالذخيرة-الحية-بالقرب-من-الحدود-مع-جارتها-الشمالية-1093928921.html
مع تصاعد التوترات.. كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع جارتها الشمالية
مع تصاعد التوترات.. كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع جارتها الشمالية
سبوتنيك عربي
قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إنه أجرى تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام أنظمة المدفعية الصاروخية، في المنطقة الشرقية المتاخمة لكوريا الشمالية. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأجريت التدريبات، مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي في مقاطعة كوسونغ بمقاطعة جانجوون دو، واستخدمت في التدريبات منظومة المدفعية الصاروخية "تشونمو"، فيما ضرب الجنود الكوريون الجنوبيون أهدافا محددة في البحر على بعد 17 كيلومترا من الساحل.وقال الجيش الكوري الجنوبي: "تم إجراء التدريبات بالذخيرة الحية، لإظهار عزم الجيش وقدرته على الرد إذا استفزه العدو"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ومنظومة "تشونمو" مزودة بـ12 صاروخا، وفي إمكانها ضرب أهداف على بعد 36 كيلومترا.وأضاف جيش كوريا الجنوبية في بيانه، إنه سيبدأ تدريبات الدفاع السنوية واسعة النطاق "هوغوك"، يوم الأحد المقبل، والتي ستستمر لمدة 3 أسابيع تقريبا حتى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وسيشارك في تدريبات العام الحالي، عدد أكبر من القوات والمعدات مقارنة بالعام الماضي، كما سيشارك ممثلو الوحدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في البلاد.وذكر بيان الجيش الكوري الجنوبي، أنه سيتم محاكاة سيناريوهات واقعية في مناطق مختلفة بمشاركة جميع أنواع القوات، مع الأخذ في الاعتبار "الاستفزازات التي يمكن" أن تقوم بها كوريا الشمالية. وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن طائرات مسيرة كورية جنوبية انتهكت المجال الجوي لبيونغ يانغ 3 مرات خلال الشهر الجاري، ووضعت البلاد وحدات الجيش في حالة تأهب على طول الحدود.وفي يوم الثلاثاء الماضي، قصفت كوريا الشمالية الطرق التي تربطها بكوريا الجنوبية.
https://sarabic.ae/20241016/دستور-كوريا-الشمالية-يعرّف-كوريا-الجنوبية-بوضوح-كـدولة-معادية-1093845309.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مع تصاعد التوترات.. كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع جارتها الشمالية
قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إنه أجرى تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام أنظمة المدفعية الصاروخية، في المنطقة الشرقية المتاخمة لكوريا الشمالية.
وأجريت التدريبات، مساء أمس الخميس، بالتوقيت المحلي في مقاطعة كوسونغ بمقاطعة جانجوون دو، واستخدمت في التدريبات منظومة المدفعية الصاروخية "تشونمو"، فيما ضرب الجنود الكوريون الجنوبيون أهدافا محددة في البحر على بعد 17 كيلومترا من الساحل.
وقال الجيش الكوري الجنوبي: "تم إجراء التدريبات بالذخيرة الحية، لإظهار عزم الجيش وقدرته على الرد إذا استفزه العدو"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
ومنظومة "تشونمو" مزودة بـ12 صاروخا، وفي إمكانها ضرب أهداف على بعد 36 كيلومترا.
وأضاف جيش كوريا الجنوبية في بيانه، إنه سيبدأ تدريبات الدفاع السنوية واسعة النطاق "هوغوك"، يوم الأحد المقبل، والتي ستستمر لمدة 3 أسابيع تقريبا حتى الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسيشارك في تدريبات العام الحالي، عدد أكبر من القوات والمعدات مقارنة بالعام الماضي، كما سيشارك ممثلو الوحدة العسكرية الأمريكية المتمركزة في البلاد.
وذكر بيان الجيش الكوري الجنوبي، أنه سيتم محاكاة سيناريوهات واقعية في مناطق مختلفة بمشاركة جميع أنواع القوات، مع الأخذ في الاعتبار "الاستفزازات التي يمكن" أن تقوم بها كوريا الشمالية.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، إن طائرات مسيرة كورية جنوبية انتهكت المجال الجوي لبيونغ يانغ 3 مرات خلال الشهر الجاري، ووضعت البلاد وحدات الجيش في حالة تأهب على طول الحدود.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قصفت كوريا الشمالية الطرق
التي تربطها بكوريا الجنوبية.