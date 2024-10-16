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https://sarabic.ae/20241016/دستور-كوريا-الشمالية-يعرّف-كوريا-الجنوبية-بوضوح-كـدولة-معادية-1093845309.html
دستور كوريا الشمالية يعرّف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"
دستور كوريا الشمالية يعرّف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن دستور البلاد يعرّف بوضوح كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في أول إشارة من نوعها حول ما تضمنه التعديل... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T22:00+0000
2024-10-16T22:00+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن دستور كوريا الشمالية ينص على أن تفجير الطرق الموصلة إلى كوريا الجنوبية هو "إجراء لا مفر منه وشرعي" يتماشى مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)، الذي يعرّف بوضوح جمهورية كوريا (ROK) كدولة معادية.وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء جاء بسبب "الظروف الأمنية الخطيرة التي تقود إلى حافة حرب غير متوقعة نتيجة الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة من قبل القوى المعادية".وأعلنت القوات المسلحة لكوريا الشمالية، الأربعاء الماضي، أنها ستقوم بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، ابتداء من اليوم.وقالت هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري، في تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "سيتم إطلاق مشروع، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، لقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وتعزيز المناطق ذات الصلة في جانبنا بهياكل دفاعية قوية".يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور، لأول مرة، لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.
https://sarabic.ae/20241009/كوريا-الشمالية-تعلن-قطع-جميع-الطرق-والسكك-الحديدية-المرتبطة-بكوريا-الجنوبية-1093566635.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية

دستور كوريا الشمالية يعرّف كوريا الجنوبية بوضوح كـ"دولة معادية"

22:00 GMT 16.10.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnovزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Vladimir Smirnov
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الخميس أن دستور البلاد يعرّف بوضوح كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في أول إشارة من نوعها حول ما تضمنه التعديل الأخير للقانون الأساسي في الدولة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن دستور كوريا الشمالية ينص على أن تفجير الطرق الموصلة إلى كوريا الجنوبية هو "إجراء لا مفر منه وشرعي" يتماشى مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK)، الذي يعرّف بوضوح جمهورية كوريا (ROK) كدولة معادية.
كوريا الشمالية ترسل بالونات قمامة لكوريا الجنوبية، 5 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء جاء بسبب "الظروف الأمنية الخطيرة التي تقود إلى حافة حرب غير متوقعة نتيجة الاستفزازات السياسية والعسكرية الخطيرة من قبل القوى المعادية".
وأعلنت القوات المسلحة لكوريا الشمالية، الأربعاء الماضي، أنها ستقوم بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، ابتداء من اليوم.
وقالت هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري، في تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "سيتم إطلاق مشروع، في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، لقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وتعزيز المناطق ذات الصلة في جانبنا بهياكل دفاعية قوية".
يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور، لأول مرة، لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.
وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.
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