https://sarabic.ae/20241017/كيم-جونغ-أون-تفجير-الطرق-يعلن-نهاية-العلاقة-الشريرة-مع-كوريا-الجنوبية-1093892942.html
كيم جونغ أون: تفجير الطرق يعلن نهاية "العلاقة الشريرة" مع كوريا الجنوبية
كيم جونغ أون: تفجير الطرق يعلن نهاية "العلاقة الشريرة" مع كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون كوريا الجنوبية بأنها "دولة أجنبية ومعادية"، مشيراً إلى أن تدمير الطرق بين البلدين يمثل نهاية "العلاقة الشريرة" مع جارته... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T23:12+0000
2024-10-17T23:12+0000
2024-10-17T23:12+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984197_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9131b1c65c43dfcc5c64fedf710c64a2.jpg
وخلال زيارته لمقر الفيلق الثاني للجيش الشعبي الكوري يوم الخميس، راجع كيم خطط الدفاع بعد قرار بيونغ يانغ الأخير بتفجير الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بكوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).وأكد كيم في محادثاته مع القادة العسكريين أن "جيشنا يجب أن يدرك مرة أخرى الحقيقة القاسية بأن جمهورية كوريا هي دولة أجنبية ودولة معادية بشكل واضح"، وفق ما نقلته الوكالة، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.وأضاف كيم أن قطع الطرق والسكك الحديدية مع كوريا الجنوبية "يعني ليس فقط الإغلاق المادي، بل أيضاً نهاية العلاقة الشريرة مع سيول التي استمرت قرناً بعد قرن... وإنهاء الفكرة غير المعقولة لإعادة التوحيد".وتابع:وتدهورت العلاقات بين الكوريتين منذ أن أعلن كيم في يناير أن سيول هي "العدو الرئيسي" لبلاده، مشيراً إلى أن الشمال لم يعد مهتماً بإعادة التوحيد.وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت يوم الخميس أن دستور كوريا الشمالية يعرّف الآن كوريا الجنوبية كـ"دولة معادية"، في تأكيد لأول مرة على التعديلات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق من هذا العام.وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.
https://sarabic.ae/20241016/دستور-كوريا-الشمالية-يعرّف-كوريا-الجنوبية-بوضوح-كـدولة-معادية-1093845309.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089984197_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_30e1328ccf1aa0449ac5b7348d4dd34b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كيم جونغ أون: تفجير الطرق يعلن نهاية "العلاقة الشريرة" مع كوريا الجنوبية
وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون كوريا الجنوبية بأنها "دولة أجنبية ومعادية"، مشيراً إلى أن تدمير الطرق بين البلدين يمثل نهاية "العلاقة الشريرة" مع جارته الجنوبية.
وخلال زيارته لمقر الفيلق الثاني للجيش الشعبي الكوري يوم الخميس، راجع كيم خطط الدفاع بعد قرار بيونغ يانغ الأخير بتفجير الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بكوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).
وأكد كيم في محادثاته مع القادة العسكريين أن "جيشنا يجب أن يدرك مرة أخرى الحقيقة القاسية بأن جمهورية كوريا هي دولة أجنبية ودولة معادية بشكل واضح"، وفق ما نقلته الوكالة، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.
وأضاف كيم أن قطع الطرق والسكك الحديدية مع كوريا الجنوبية "يعني ليس فقط الإغلاق المادي، بل أيضاً نهاية العلاقة الشريرة مع سيول التي استمرت قرناً بعد قرن... وإنهاء الفكرة غير المعقولة لإعادة التوحيد".
"هذا يُعد إعلاناً نهائياً بأن انتهاك سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من قبل كوريا الجنوبية، كدولة معادية، سيقابله استخدام فوري للقوة العسكرية دون التمسك بأي شروط أخرى".
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين منذ أن أعلن كيم في يناير أن سيول هي "العدو الرئيسي" لبلاده، مشيراً إلى أن الشمال لم يعد مهتماً بإعادة التوحيد.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أعلنت يوم الخميس أن دستور كوريا الشمالية يعرّف الآن كوريا الجنوبية
كـ"دولة معادية"، في تأكيد لأول مرة على التعديلات القانونية التي دعا إليها كيم في وقت سابق من هذا العام.
وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.