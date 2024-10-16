https://sarabic.ae/20241016/كوريا-الشمالية-14-مليون-شاب-طلبوا-الانضمام-للجيش-1093833410.html
كوريا الشمالية: 1.4 مليون شاب طلبوا الانضمام للجيش
كوريا الشمالية: 1.4 مليون شاب طلبوا الانضمام للجيش
سبوتنيك عربي
قالت كوريا الشمالية إن أكثر من مليون شاب تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش أو العودة إليه هذا الأسبوع، وذلك بعد اتهام كوريا الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى... 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T14:32+0000
2024-10-16T14:32+0000
2024-10-16T14:32+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
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ورداً على ذلك، قامت كوريا الشمالية بتفجير الطرق وخطوط السكك الحديدية بين البلدين على جانبها من الحدود، الثلاثاء، وحذرت من أن الجنوب "سيدفع ثمناً باهظاً".وأشارت وسائل الإعلام بكوريا الشمالية إلى أن طلبات نحو 1.4 مليون شاب بالانضمام إلى الجيش تأتي بـ"دفع الوضع المتوتر إلى شفا الحرب".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الشباب، بما في ذلك الطلاب ومسؤولو رابطة الشباب الذين وقعوا على عرائض للانضمام إلى الجيش، كانوا عازمين على القتال في "حرب مقدسة لتدمير العدو بأسلحة الثورة".وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، ما قالت إنهم شباب يوقعون على عرائض في مكان لم يكشف عنه.ووفقا لوسائل إعلام غربية جاء في تقرير الوكالة، أنه "إذا اندلعت حرب، فستُمحى جمهورية كوريا من على الخريطة. وبما أنها تريد حرباً، فنحن على استعداد لإنهاء وجودها"، وتضمن تقرير الوكالة "الأحرف الأولى من اسم كوريا الجنوبية الرسمي، جمهورية كوريا".
https://sarabic.ae/20241014/بايدن-يعرب-عن-استعداده-لإجراء-مفاوضات-مع-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-بشأن-التخلص-من-الأسلحة-1093725209.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
كوريا الشمالية: 1.4 مليون شاب طلبوا الانضمام للجيش
قالت كوريا الشمالية إن أكثر من مليون شاب تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش أو العودة إليه هذا الأسبوع، وذلك بعد اتهام كوريا الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة إلى مجالها الجوي فوق بيونغ يانغ، وإطلاق "عدد هائل" من المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية.
ورداً على ذلك، قامت كوريا الشمالية
بتفجير الطرق وخطوط السكك الحديدية بين البلدين على جانبها من الحدود، الثلاثاء، وحذرت من أن الجنوب "سيدفع ثمناً باهظاً".
وأشارت وسائل الإعلام بكوريا الشمالية إلى أن طلبات نحو 1.4 مليون شاب بالانضمام إلى الجيش تأتي بـ"دفع الوضع المتوتر إلى شفا الحرب".
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية
الرسمية، إن الشباب، بما في ذلك الطلاب ومسؤولو رابطة الشباب الذين وقعوا على عرائض للانضمام إلى الجيش، كانوا عازمين على القتال في "حرب مقدسة لتدمير العدو بأسلحة الثورة".
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، ما قالت إنهم شباب يوقعون على عرائض في مكان لم يكشف عنه.
ووفقا لوسائل إعلام غربية جاء في تقرير الوكالة، أنه "إذا اندلعت حرب، فستُمحى جمهورية كوريا من على الخريطة. وبما أنها تريد حرباً، فنحن على استعداد لإنهاء وجودها"، وتضمن تقرير الوكالة "الأحرف الأولى من اسم كوريا الجنوبية الرسمي، جمهورية كوريا".