https://sarabic.ae/20241014/بايدن-يعرب-عن-استعداده-لإجراء-مفاوضات-مع-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-بشأن-التخلص-من-الأسلحة-1093725209.html
بايدن يعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بشأن التخلص من الأسلحة النووية
بايدن يعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بشأن التخلص من الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على استعداد للتفاوض مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، من أجل "القضاء الكامل" على الترسانة النووية، مشيرًا إلى أن "العالم يجب... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T05:57+0000
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وقال بايدن في بيان: "علينا أن نواصل التحرك نحو اليوم الذي نستطيع فيه تخليص العالم نهائيا وبشكل دائم من الأسلحة النووية، والولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، دون شروط مسبقة للحد من التهديد النووي".وصدر بيان بايدن فيما يتعلق بمنح جائزة "نوبل" للسلام، وقد حصلت منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية للناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما وناغاساكي، على جائزة "نوبل" للسلام لهذا العام بفضل جهودها المناهضة للأسلحة النووية.وفي الوقت نفسه، التزم الرئيس الأمريكي الصمت بشأن حقيقة أن السلطات الأمريكية تواصل توجيه الأموال بنشاط لتعزيز "ثالوثها" النووي.وفي السنة المالية 2025، التي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، تخطط الميزانية الفيدرالية لإنفاق أكثر من 49 مليار دولار على تطوير قوات الردع الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، ووفقًا لحسابات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، يقدر الإنفاق على القوات النووية الأمريكية، في الفترة من 2023 إلى 2032، بنحو 756 مليار دولار.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المحادثات والحوار مع روسيا بشأن معاهدة جديدة وننتظر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حد قوله.غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية في العالملوكاشينكو: الغرب سمع إشارات حول العقيدة النووية الروسية
https://sarabic.ae/20241012/سياسية-ألمانية-تحذر-من-خطر-التصعيد-النووي-في-أوكرانيا-بسبب-الناتو-1093679294.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الصين
بايدن يعرب عن استعداده لإجراء مفاوضات مع روسيا والصين وكوريا الشمالية بشأن التخلص من الأسلحة النووية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه على استعداد للتفاوض مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، من أجل "القضاء الكامل" على الترسانة النووية، مشيرًا إلى أن "العالم يجب أن يسعى جاهداً من أجل القضاء الكامل عليها"، بحسب قوله.
وقال بايدن في بيان: "علينا أن نواصل التحرك نحو اليوم الذي نستطيع فيه تخليص العالم نهائيا وبشكل دائم من الأسلحة النووية، والولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، دون شروط مسبقة للحد من التهديد النووي".
وشدد بايدن على أنه "لا فائدة لهذه الدول والعالم بأسره في إعاقة التقدم للحد من الترسانات النووية"، على حد قوله.
وصدر بيان بايدن فيما يتعلق بمنح جائزة "نوبل" للسلام، وقد حصلت منظمة "نيهون هيدانكيو" اليابانية للناجين من القنبلة الذرية في هيروشيما وناغاساكي، على جائزة "نوبل" للسلام لهذا العام بفضل جهودها المناهضة للأسلحة النووية.
وفي الوقت نفسه، التزم الرئيس الأمريكي الصمت بشأن حقيقة أن السلطات الأمريكية تواصل توجيه الأموال بنشاط لتعزيز "ثالوثها" النووي.
وفي السنة المالية 2025، التي بدأت في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، تخطط الميزانية الفيدرالية لإنفاق أكثر من 49 مليار دولار على تطوير قوات الردع الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك، ووفقًا لحسابات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، يقدر الإنفاق على القوات النووية الأمريكية، في الفترة من 2023 إلى 2032، بنحو 756 مليار دولار.
وقد أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته والمرشحة لمنصب رئيس الدولة كامالا هاريس، في مناسبات عدة، عن رغبتها في تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية الروسية الأمريكية (ستارت)، والتي ينتهي العمل بها رسمياً في فبراير/ شباط 2026.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المحادثات والحوار مع روسيا بشأن معاهدة جديدة وننتظر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، على حد قوله.