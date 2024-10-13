https://sarabic.ae/20241013/لوكاشينكو-الغرب-سمع-إشارات-حول-العقيدة-النووية-الروسية-1093705019.html

لوكاشينكو: الغرب سمع إشارات حول العقيدة النووية الروسية

لوكاشينكو: الغرب سمع إشارات حول العقيدة النووية الروسية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن المتهورين في الغرب سمعوا إشارات تتعلق بالتغييرات في العقيدة النووية الروسية، ما أدى إلى تهدئة حماستهم. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T11:59+0000

2024-10-13T11:59+0000

2024-10-13T11:59+0000

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وقال لوكاشينكو: "لقد سمع المتهورون هذه الإشارات منذ وقت طويل، حتى قبل التحديث، كان ينبغي تحديث هذه العقيدة منذ وقت طويل".وتابع: "فالمتهورون لو لم يسمعوا بذلك، لكانوا على الأقل قد قصفونا بالفعل، وخاصة روسيا، بهذه الصواريخ البعيدة المدى. ولكن هذا على الأرجح يبرد حماستهم".واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أن روسيا تعمل على تحديث عقيدتها النووية حتى لا يكون لدى خصومها أوهام بشأن استعداد موسكو لضمان أمنها بكل الوسائل المتاحة.وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "نحن نأخذ بعين الاعتبار مجمل العوامل، التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي وأمننا وقدرتنا الدفاعية. وتحقيقا لهذه الغاية، نقوم بتحديث أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي حتى لا يتوهم الخصوم بشأن استعدادنا لضمان أمن روسيا بكل الوسائل المتاحة".موسكو تحذر واشنطن وحلفاءها من عواقب الصدام العسكري المباشر بين القوى النوويةغروسي محذرا: توسع انتشار الأسلحة النووية في عالم مضطرب يهدد الأمن الدولي

https://sarabic.ae/20241008/الخارجية-الروسية-موسكو-تحدث-عقيدتها-النووية-حتى-لا-يكون-لدى-خصومها-أوهام-1093531039.html

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