https://sarabic.ae/20240927/غروسي-محذرا-توسع-انتشار-الأسلحة-النووية-في-عالم-مضطرب-يهدد-الأمن-الدولي-1093174695.html
غروسي محذرا: توسع انتشار الأسلحة النووية في عالم مضطرب يهدد الأمن الدولي
غروسي محذرا: توسع انتشار الأسلحة النووية في عالم مضطرب يهدد الأمن الدولي
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه من المرجح أن يتم استخدام الأسلحة النووية إذا تمكنت المزيد من الدول من الوصول إليها. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T10:41+0000
2024-09-27T10:41+0000
2024-09-27T10:41+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/28/1015042822_0:33:1001:596_1920x0_80_0_0_4e303c283649d3c67a0f78a9e07627cb.jpg
وقال غروسي: "تخيل عالمنا مع كل هذا التوتر، حيث تمتلك خمسة عشر أو عشرون أو ثمانية عشر دولة أسلحة نووية. على الأرجح، سيتم استخدام الأسلحة النووية".وبحسب غروسي، فإن أحد أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو منع انتشار الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت لاحق إن التغييرات المقترحة هي سبب للتفكير ليس فقط بالنسبة لكييف، ولكن أيضًا لجميع أعداء روسيا الاتحادية الذين يدفعون العالم نحو كارثة نووية. وفي الوقت نفسه، وفي معرض حديثه عن التوضيحات المقترحة لأساسيات سياسة الدولة في روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، أكد ميدفيديف أن "الجميع يفهم ما هي البلدان التي نتحدث عنها".الكرملين يتحدث عن تفاصيل تغيير العقيدة النووية الروسية بعد الإعلان عن احتمال تعديل "العقيدة النووية".. معلومات عن الترسانة الذرية الروسية
https://sarabic.ae/20240926/الكرملين-يتحدث-عن-تفاصيل-تغيير-العقيدة-النووية-الروسية----1093123703.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/28/1015042822_81:0:918:628_1920x0_80_0_0_0b264fb38f39cf1798b5cbb339eb5e17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
غروسي محذرا: توسع انتشار الأسلحة النووية في عالم مضطرب يهدد الأمن الدولي
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه من المرجح أن يتم استخدام الأسلحة النووية إذا تمكنت المزيد من الدول من الوصول إليها.
وقال غروسي: "تخيل عالمنا مع كل هذا التوتر، حيث تمتلك خمسة عشر أو عشرون أو ثمانية عشر دولة أسلحة نووية. على الأرجح، سيتم استخدام الأسلحة النووية".
وأشار في مقابلة مع "UN News" أنه في حال حصول المزيد من الدول على تلك الأسلحة، فسيتم استخدامها.
وبحسب غروسي، فإن أحد أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو منع انتشار الأسلحة النووية.
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.
وقال بوتين: "إنه كجزء من تحديث سياسة الدولة في مجال الردع النووي، يقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية".
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف،
في وقت لاحق إن التغييرات المقترحة هي سبب للتفكير ليس فقط بالنسبة لكييف، ولكن أيضًا لجميع أعداء روسيا الاتحادية الذين يدفعون العالم نحو كارثة نووية. وفي الوقت نفسه، وفي معرض حديثه عن التوضيحات المقترحة لأساسيات سياسة الدولة في روسيا الاتحادية في مجال الردع النووي، أكد ميدفيديف أن "الجميع يفهم ما هي البلدان التي نتحدث عنها".