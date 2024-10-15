https://sarabic.ae/20241015/كيم-جونغ-أون-يعقد-اجتماعا-أمنيا-لبحث-تحليق-مسيرات-كورية-جنوبية-فوق-بيونغ-يانغ-1093760395.html
كيم جونغ أون يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ
كيم جونغ أون يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الاثنين، اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، لمناقشة تسلل طائرات مسيرة كورية جنوبية فوق العاصمة، وخطط... 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T04:24+0000
2024-10-15T04:24+0000
2024-10-15T04:45+0000
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وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن "كيم تلقى تقارير حول خطة كوريا الشمالية للتعامل مع ما أسمته بـ"الاستفزاز الخطير للعدو"، خاصة خطة الجيش المضادة والوضع المتعلق بالعمليات الاستخبارية لكوريا الشمالية".وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن "زعيم كوريا الشمالية، قد وضع خطة خلال الاجتماع لتنفيذ عمل عسكري فوري"، مقترحا إنجاز أعمال مهمة في عملية ردع الحرب وممارسة حق الدفاع عن النفس لحماية السيادة الوطنية".وقالت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، إنها رصدت طائرات مسيرة كورية جنوبية، وهي تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية في سماء بيونغ يانغ، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري، وهددت بالرد بالقوة إذا تكررت مثل هذه الرحلات مرة أخرى.وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السبت الماضي، من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة" في حالة إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة مرة أخرى إلى الشمال.كما أصدرت بيانا مماثلا، الأحد، دعت فيه الجيش الكوري الجنوبي إلى التوصل إلى تدابير لمنع تكرار انتهاك المجال الجوي لكوريا الشمالية.وردًا على التهديد العسكري لكوريا الشمالية، حذّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، من أن الشمال سيواجه "نهاية نظامه"، على حد قولها.وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن "كوريا الشمالية ربما تكون قد قدمت ادعاء مفاجئا بشأن تسلل الطائرات المسيرة المزعومة، لتعزيز تضامنها الداخلي وإحكام قبضتها على شعبها من خلال تصعيد التوترات مع كوريا الجنوبية".وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، باعتبارها "دولة معادية أساسية وعدوها الرئيسي الثابت"، على حد وصفها، وستبني هياكل دفاعية في الخطوط الأمامية.ومنذ أن نشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أول أمس السبت، تقريرا عن رحلات الطائرات المسيرة فوق بيونغ يانغ، صعّدت كوريا الشمالية من خطابها الحاد ضد كوريا الجنوبية باستخدام وسائل الإعلام الرسمية.
https://sarabic.ae/20240803/كيم-جونغ-أون-يوجه-رسالة-حادة-إلى-كوريا-الجنوبية-بعد-أخبار-مفبركة-ويصفها-بـعدو-لا-يتغير-1091386540.html
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العالم, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, الأخبار, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كيم جونغ أون يعقد اجتماعا أمنيا لبحث تحليق مسيرات كورية جنوبية فوق بيونغ يانغ
04:24 GMT 15.10.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 15.10.2024)
عقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمس الاثنين، اجتماعا مع كبار المسؤولين الأمنيين في البلاد، لمناقشة تسلل طائرات مسيرة كورية جنوبية فوق العاصمة، وخطط العمل العسكري للرد عليه.
وأفادت وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن "كيم تلقى تقارير حول خطة كوريا الشمالية للتعامل مع ما أسمته بـ"الاستفزاز الخطير للعدو"، خاصة خطة الجيش المضادة والوضع المتعلق بالعمليات الاستخبارية لكوريا الشمالية".
وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن "زعيم كوريا الشمالية، قد وضع خطة خلال الاجتماع لتنفيذ عمل عسكري فوري"، مقترحا إنجاز أعمال مهمة في عملية ردع الحرب وممارسة حق الدفاع عن النفس لحماية السيادة الوطنية".
وقالت كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضية، إنها رصدت طائرات مسيرة كورية جنوبية، وهي تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية في سماء بيونغ يانغ، وذلك لـ3 مرات خلال الشهر الجاري، وهددت بالرد بالقوة إذا تكررت مثل هذه الرحلات مرة أخرى.
وحذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السبت الماضي، من أن كوريا الجنوبية ستواجه "كارثة مروعة"
في حالة إطلاق مثل هذه الطائرات المسيرة مرة أخرى إلى الشمال.
كما أصدرت بيانا مماثلا، الأحد، دعت فيه الجيش الكوري الجنوبي إلى التوصل إلى تدابير لمنع تكرار انتهاك المجال الجوي لكوريا الشمالية.
وردًا على التهديد العسكري لكوريا الشمالية، حذّرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأحد، من أن الشمال سيواجه "نهاية نظامه"
، على حد قولها.
وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن "كوريا الشمالية ربما تكون قد قدمت ادعاء مفاجئا بشأن تسلل الطائرات المسيرة المزعومة، لتعزيز تضامنها الداخلي وإحكام قبضتها على شعبها من خلال تصعيد التوترات
مع كوريا الجنوبية".
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستقطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، باعتبارها "دولة معادية أساسية وعدوها الرئيسي الثابت"، على حد وصفها، وستبني هياكل دفاعية في الخطوط الأمامية.
ومنذ أن نشرت صحيفة "رودونغ سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أول أمس السبت، تقريرا عن رحلات الطائرات المسيرة فوق بيونغ يانغ، صعّدت كوريا الشمالية من خطابها الحاد ضد كوريا الجنوبية باستخدام وسائل الإعلام الرسمية.