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كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز أطلقته من تحت الماء
كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز أطلقته من تحت الماء
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت بنجاح صاروخ كروز استراتيجي أطلق من تحت الماء يوم السبت. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وأشارت الوكالة إلى أن اختبار الصاروخ لم يكن له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، لافتة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على الاختبار.وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من منطقة كانجي بمقاطعة تشاغان.وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق مقذوفات عدة غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.وتُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير الجاري، صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.
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العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز أطلقته من تحت الماء

00:14 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joonعلم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت بنجاح صاروخ كروز استراتيجي أطلق من تحت الماء يوم السبت.
وأشارت الوكالة إلى أن اختبار الصاروخ لم يكن له تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة، لافتة إلى أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف على الاختبار.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أطلقت عددًا من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، من منطقة كانجي بمقاطعة تشاغان.
وجاء في بيان الهيئة: "رصدت قواتنا العسكرية يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري حوالي الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت موسكو)، إطلاق مقذوفات عدة غير معروفة، يُعتقد أنها صواريخ بالستية قصيرة المدى، باتجاه بحر اليابان".
ووفقًا للبيانات الأولية، قطعت الصواريخ مسافة 250 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة في كوريا الجنوبية عززت إجراءات المراقبة والرصد تحسبًا لأي إطلاقات إضافية، مع التأكيد على الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، واستمرار الجاهزية القتالية الكاملة.
وتُعد هذه ثاني تجربة صاروخية تجريها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، خلال عام 2025، بعد أن أطلقت في 6 يناير الجاري، صاروخًا أسرع من الصوت متوسط وبعيد المدى.
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