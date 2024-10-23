https://sarabic.ae/20241023/كوريا-الشمالية-تؤكد-على-تعزيز-قدرات-الردع-في-مواجهة-التهديدات-النووية-1094056082.html
كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية
كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية
سبوتنيك عربي
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الردع الحربي، بما في ذلك القدرات النووية، ردًا على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من... 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T06:33+0000
2024-10-23T06:33+0000
2024-10-23T06:33+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري "كيم" دعا إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية، وجاء هذا التصريح أثناء تفقده "قواعد الصواريخ الاستراتيجية".وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكدت العديد من الأحداث الأخيرة أن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة الأمنية لكوريا الشمالية والتهديدات طويلة الأمد تتطلب أن تعزز البلاد عاجلا ردعها الحربي بشكل أكثر صرامة واتخاذ موقف مضاد شامل وصارم للقوات النووية". وأضاف التقرير أن كيم شدد أيضًا على أهمية تحديث وتعزيز قواعد الصواريخ بشكل أكبر، والتأكد من أن جميع المرافق مستعدة تمامًا للحفاظ على وضعية رد قوية.وقد صعدت كوريا الشمالية التوترات في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي لا تبعد سوى أسبوعين، فكشفت عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأطلقت صواريخ باليستية كما أرسلت بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب.كوريا الشمالية ترد على مزاعم إرسال جنود لدعم روسيا في عمليتها العسكريةكوريا الشمالية تحذر 11 دولة من دفع "ثمن باهظ"
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية تؤكد على تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية
دعا الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز الردع الحربي، بما في ذلك القدرات النووية، ردًا على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري "كيم" دعا إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية، وجاء هذا التصريح أثناء تفقده "قواعد الصواريخ الاستراتيجية".
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أكدت العديد من الأحداث الأخيرة أن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة الأمنية لكوريا الشمالية والتهديدات طويلة الأمد تتطلب أن تعزز البلاد عاجلا ردعها الحربي بشكل أكثر صرامة واتخاذ موقف مضاد شامل وصارم للقوات النووية".
وخلال التفتيش، استعرض الزعيم الكوري الشمالي الوظائف والقدرات الرئيسية لمرافق الإطلاق في قواعد الصواريخ، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية لوحدات الصواريخ الاستراتيجية، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأضاف التقرير أن كيم شدد أيضًا على أهمية تحديث وتعزيز قواعد الصواريخ بشكل أكبر، والتأكد من أن جميع المرافق مستعدة
تمامًا للحفاظ على وضعية رد قوية.
وقد صعدت كوريا الشمالية التوترات في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي لا تبعد سوى أسبوعين، فكشفت عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وأطلقت صواريخ باليستية كما أرسلت بالونات تحمل القمامة عبر الحدود إلى الجنوب.