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كوريا الشمالية تحذر 11 دولة من دفع "ثمن باهظ"
كوريا الشمالية تحذر 11 دولة من دفع "ثمن باهظ"
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، تحذيرا لـ11 دولة، بأنها ستدفع ثمنا باهظا. 20.10.2024, سبوتنيك عربي
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وانتقدت وزيرة الخارجية في بيونغ يانغ، تشوي سون هوي، فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف الجديد، الذي تقوده أمريكا، ووصفته بأنه "غير قانوني وغير شرعي"، وحذرت من أن الدول المشاركة فيه "ستدفع ثمنا باهظا".وأصدرت الوزيرة بيانا يدين نظام العقوبات الجديد، بعدما أعلنت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، في يوم الخميس الماضي، عن إطلاق آلية المراقبة مع 8 دول أخرى، بعد أن أنهى حق النقض الروسي تفويض لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.والدول الثمانية الأخرى، هي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ووفقا لبيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت الوزيرة إن فريق المراقبة "غير قانوني وغير شرعي"، ويشكّل "إنكارا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن "القوى المشاركة في حملة التشهير ضد كوريا الشمالية سوف تضطر إلى دفع ثمن باهظ لذلك".كما انتقدت الوزيرة الكورية الشمالية، أمريكا لملاحقتها "مصالحها المهيمنة"، وحذرت من "ردود الفعل الحتمية"، ردا على ما وصفته بانتهاك لسيادة كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يبلغ فريق المراقبة عن انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى "منع بيونغ يانغ من تطوير برامجها النووية والصاروخية".
https://sarabic.ae/20241020/كوريا-الشمالية-تتهم-غوتيريش-بـازدواجية-المعايير-قد-يتحمل-مسؤولية-تصعيد-التوترات-مع-الجنوب-1093957987.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار كندا, إيطاليا, أستراليا
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار كندا, إيطاليا, أستراليا

كوريا الشمالية تحذر 11 دولة من دفع "ثمن باهظ"

09:07 GMT 20.10.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
أعلام كوريا الشمالية
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، تحذيرا لـ11 دولة، بأنها ستدفع ثمنا باهظا.
وانتقدت وزيرة الخارجية في بيونغ يانغ، تشوي سون هوي، فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف الجديد، الذي تقوده أمريكا، ووصفته بأنه "غير قانوني وغير شرعي"، وحذرت من أن الدول المشاركة فيه "ستدفع ثمنا باهظا".
وأصدرت الوزيرة بيانا يدين نظام العقوبات الجديد، بعدما أعلنت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، في يوم الخميس الماضي، عن إطلاق آلية المراقبة مع 8 دول أخرى، بعد أن أنهى حق النقض الروسي تفويض لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
والدول الثمانية الأخرى، هي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
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05:23 GMT
ووفقا لبيان باللغة الإنجليزية نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت الوزيرة إن فريق المراقبة "غير قانوني وغير شرعي"، ويشكّل "إنكارا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن "القوى المشاركة في حملة التشهير ضد كوريا الشمالية سوف تضطر إلى دفع ثمن باهظ لذلك".
كما انتقدت الوزيرة الكورية الشمالية، أمريكا لملاحقتها "مصالحها المهيمنة"، وحذرت من "ردود الفعل الحتمية"، ردا على ما وصفته بانتهاك لسيادة كوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن يبلغ فريق المراقبة عن انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى "منع بيونغ يانغ من تطوير برامجها النووية والصاروخية".
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