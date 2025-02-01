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كوريا الجنوبية ترد على تصريحات زعيم جارتها الشمالية حول تعزيز الردع النووي
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات زعيم جارتها الشمالية حول تعزيز الردع النووي
سبوتنيك عربي
ردت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، على تصريحات زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، حول تعزيز الردع النووي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن منشأة جديدة لتخصيب... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T06:57+0000
2025-02-01T06:57+0000
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن وزارة "الوحدة" في كوريا الجنوبية، بيانًا أدانت فيه بشدة تصريحات كيم جونغ أون، وأكدت نائبة المتحدث باسم الوزارة، كيم إن إيه، في تصريح صحفي، أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، يقفون صفًا واحدًا وثابتًا نحو هدف نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الديمقراطية"، وأشارت إلى أن "بيونغ يانغ، يجب أن تدرك بوضوح أنه لا يوجد أي تسامح مع امتلاكها للأسلحة النووية"، على حد قولها.ودعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى "التوقف الفوري عن تطوير أسلحتها النووية والاستجابة لمقترحات الحوار حول نزع السلاح النووي التي طرحتها حكومة كوريا الجنوبية".وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت يوم الخميس الماضي، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، على أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرًا ضروريًا".وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".
https://sarabic.ae/20250126/خارجية-كوريا-الديمقراطية-تصدر-أول-تعليق-بعد-تولي-ترامب-للسلطة-1097161683.html
https://sarabic.ae/20250126/كوريا-الشمالية-تختبر-صاروخ-كروز-أطلقته-من-تحت-الماء-1097159667.html
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العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, أخبار العالم الآن, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية ترد على تصريحات زعيم جارتها الشمالية حول تعزيز الردع النووي

06:57 GMT 01.02.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Photo / KCNA
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ردت كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، على تصريحات زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، حول تعزيز الردع النووي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم.
ونقلت وكالة "يونهاب"، عن وزارة "الوحدة" في كوريا الجنوبية، بيانًا أدانت فيه بشدة تصريحات كيم جونغ أون، وأكدت نائبة المتحدث باسم الوزارة، كيم إن إيه، في تصريح صحفي، أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، يقفون صفًا واحدًا وثابتًا نحو هدف نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الديمقراطية"، وأشارت إلى أن "بيونغ يانغ، يجب أن تدرك بوضوح أنه لا يوجد أي تسامح مع امتلاكها للأسلحة النووية"، على حد قولها.
ودعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى "التوقف الفوري عن تطوير أسلحتها النووية والاستجابة لمقترحات الحوار حول نزع السلاح النووي التي طرحتها حكومة كوريا الجنوبية".
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26 يناير, 06:34 GMT
وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت يوم الخميس الماضي، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، على أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية أمرًا ضروريًا".
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
كوريا الديمقراطية الشعبية تختبر صاروخ كروز أطلقته من تحت الماء
26 يناير, 00:14 GMT
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".
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