https://sarabic.ae/20250126/خارجية-كوريا-الديمقراطية-تصدر-أول-تعليق-بعد-تولي-ترامب-للسلطة-1097161683.html

خارجية كوريا الديمقراطية تصدر أول تعليق بعد تولي ترامب للسلطة

خارجية كوريا الديمقراطية تصدر أول تعليق بعد تولي ترامب للسلطة

سبوتنيك عربي

أصدرت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد، أول تعليق بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقاليد السلطة في بلاده. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T06:34+0000

2025-01-26T06:34+0000

2025-01-26T06:34+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العالم

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "بيونغ يانغ، يجب أن تحافظ على أشد إجراءات الرد على أمريكا، طالما رفضت سيادة البلاد ومصالحها الأمنية".وأدلت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية بهذه التصريحات، بينما ألقت باللوم على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، وبعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته التواصل مع زعيم كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وكان ترامب، قد وصف زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، بأنه "رجل ذكي"، وعبّر عن نيته التواصل معه مرة أخرى.وأشارت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، في بيانها، إلى المناورة الجوية المشتركة التي استمرت 4 أيام بين سيئول وواشنطن، والتي أجريت في قاعدة جوية في وونغو بكوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، فضلا عن مناورة جوية ثلاثية مشتركة أخرى في الآونة الأخيرة، شاركت فيها اليابان أيضا، ووصفتها بونغ يانغ بأنها "تحدٍ خطير للسلام والاستقرار" في شبه الجزيرة الكورية.وحذرت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية من أن "مثل هذه التحركات ستستلزم رد فعل مضاد تأمليا"، مضيفة أن البلاد "لن تسمح باختلال التوازن في القوة... وستتخذ أقوى إجراء مضاد للدفاع عن الحق السيادي والمصالح الأمنية للدولة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة بشكل كامل".

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن