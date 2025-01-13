مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
مبعوث ترامب يجري محادثات في قطر وإسرائيل لاتفاق حول غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250113/مخابرات-كوريا-الجنوبية-ترجح-عقد-حوار-بين-ترامب-وكيم-جونغ-أون-وعقد-صفقة-نووية-صغيرة-1096748310.html
مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"
مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"
سبوتنيك عربي
أشارت مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى وجود احتمالية لعقد حوار بين رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي المنتخب... 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T11:51+0000
2025-01-13T11:51+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bf51fd8701fbb79c8e4b42d4e41e8fbd.jpg
وتابعت الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن ترامب قد يسعى إلى عقد "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الخاص بكوريا الديمقراطية، بدلا من محادثات نزع السلاح النووي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقدمت المخابرات الكورية الجنوبية هذا التقييم، خلال إحاطة مغلقة أمام المشرعين في البلاد، وسط توقعات بأن ترامب من المرجح أن يرغب في اللجوء مرة أخرى لدبلوماسية القمة مع كيم جونغ أون.كما رأت استخبارات سيئول فرصا لتواصل ترامب مع كيم، لافتة إلى ترشيحه السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، كمبعوث رئاسي له للمهام الخاصة، واختياره أليكس وونغ، المسؤول الأمريكي السابق عن سياسات كوريا الديمقراطية الشعبية، مستشارا رئيسيا للبيت الأبيض.وأضافت المخابرات الكورية الجنوبية: "إذا كانت أمريكا ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق "صفقة صغيرة" لتجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أو نزع السلاح النووي".يشار إلى أن دونالد ترامب، التقى مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، 3 مرات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمتهما الأولى في سنغافورة، في يونيو/ حزيران 2018، وقمة أخرى في هانوي، في فبراير/ شباط 2019، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.
https://sarabic.ae/20241229/كوريا-الديمقراطية-تتعهد-بـأقوى-استراتيجية-رد-على-أمريكا-قبل-تولي-ترامب-لمنصبه-1096303443.html
https://sarabic.ae/20241115/مبعوث-ترامب-السابق-إلى-كوريا-الديمقراطية-كيم-جونغ-أون-لن-يتفاوض-على-نزع-السلاح-النووي-1094842581.html
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096747937_31:0:919:666_1920x0_80_0_0_8a38195401283b53bd0c84591ea03b78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"

11:51 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Susan Walshزعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتصافحان في المنطقة منزوعة السلاح، كوريا الجنوبية، 30 يونيو/ حزيران 2019
© AP Photo / Susan Walsh
تابعنا عبر
أشارت مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى وجود احتمالية لعقد حوار بين رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد تنصيب الأخير، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتابعت الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن ترامب قد يسعى إلى عقد "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الخاص بكوريا الديمقراطية، بدلا من محادثات نزع السلاح النووي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقدمت المخابرات الكورية الجنوبية هذا التقييم، خلال إحاطة مغلقة أمام المشرعين في البلاد، وسط توقعات بأن ترامب من المرجح أن يرغب في اللجوء مرة أخرى لدبلوماسية القمة مع كيم جونغ أون.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
كوريا الديمقراطية تتعهد بـ"أقوى استراتيجية رد" على أمريكا قبل تولي ترامب لمنصبه
29 ديسمبر 2024, 11:09 GMT

ونقل المشرعون عن مخابرات كوريا الجنوبية: "هناك احتمال أن يسعى ترامب إلى الحوار مع كيم، إذ ينظر ترامب نفسه إلى القمم السابقة مع زعيم كوريا الديمقراطية، باعتبارها إنجازات كبرى لإدارته الأولى".

كما رأت استخبارات سيئول فرصا لتواصل ترامب مع كيم، لافتة إلى ترشيحه السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، كمبعوث رئاسي له للمهام الخاصة، واختياره أليكس وونغ، المسؤول الأمريكي السابق عن سياسات كوريا الديمقراطية الشعبية، مستشارا رئيسيا للبيت الأبيض.
زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 30 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
مبعوث ترامب السابق إلى كوريا الديمقراطية: كيم جونغ أون لن يتفاوض على نزع السلاح النووي
15 نوفمبر 2024, 16:07 GMT
وأضافت المخابرات الكورية الجنوبية: "إذا كانت أمريكا ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق "صفقة صغيرة" لتجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أو نزع السلاح النووي".
يشار إلى أن دونالد ترامب، التقى مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، 3 مرات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمتهما الأولى في سنغافورة، في يونيو/ حزيران 2018، وقمة أخرى في هانوي، في فبراير/ شباط 2019، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала