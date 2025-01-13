https://sarabic.ae/20250113/مخابرات-كوريا-الجنوبية-ترجح-عقد-حوار-بين-ترامب-وكيم-جونغ-أون-وعقد-صفقة-نووية-صغيرة-1096748310.html

مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"

مخابرات كوريا الجنوبية ترجح عقد حوار بين ترامب وكيم جونغ أون وعقد "صفقة نووية صغيرة"

سبوتنيك عربي

أشارت مخابرات كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى وجود احتمالية لعقد حوار بين رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي المنتخب... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T11:51+0000

2025-01-13T11:51+0000

2025-01-13T11:51+0000

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وتابعت الاستخبارات الكورية الجنوبية، أن ترامب قد يسعى إلى عقد "صفقة صغيرة" بخصوص البرنامج النووي الخاص بكوريا الديمقراطية، بدلا من محادثات نزع السلاح النووي، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقدمت المخابرات الكورية الجنوبية هذا التقييم، خلال إحاطة مغلقة أمام المشرعين في البلاد، وسط توقعات بأن ترامب من المرجح أن يرغب في اللجوء مرة أخرى لدبلوماسية القمة مع كيم جونغ أون.كما رأت استخبارات سيئول فرصا لتواصل ترامب مع كيم، لافتة إلى ترشيحه السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، كمبعوث رئاسي له للمهام الخاصة، واختياره أليكس وونغ، المسؤول الأمريكي السابق عن سياسات كوريا الديمقراطية الشعبية، مستشارا رئيسيا للبيت الأبيض.وأضافت المخابرات الكورية الجنوبية: "إذا كانت أمريكا ترى أنه من الصعب توقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل كامل في فترة قصيرة، فمن المحتمل عقد مفاوضات صغيرة النطاق "صفقة صغيرة" لتجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أو نزع السلاح النووي".يشار إلى أن دونالد ترامب، التقى مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، 3 مرات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمتهما الأولى في سنغافورة، في يونيو/ حزيران 2018، وقمة أخرى في هانوي، في فبراير/ شباط 2019، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن