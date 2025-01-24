https://sarabic.ae/20250124/ترامب-يصف-كيم-جونغ-أون-بصفات-عظيمة-ويتحدث-عن-لقاء-مرتقب-معه--عاجل-1097093853.html
ترامب يصف كيم جونغ أون بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه -عاجل
ترامب يصف كيم جونغ أون بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه -عاجل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرة أخرى. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T02:45+0000
2025-01-24T02:45+0000
2025-01-24T02:45+0000
ترامب
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
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وقال ترامب لقناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم مرة أخرى: "سأجري محادثات... أنا لست [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما... أنا لست [الرئيس الأمريكي السابق] جو [بايدن]".وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي ليس "متعصبا دينيا". مشيرا إلى أن "كيم جونغ أون رجل ذكي".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
ترامب يصف كيم جونغ أون بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه -عاجل
يتبع
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرة أخرى.
وقال ترامب لقناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يخطط للتواصل مع كيم مرة أخرى: "سأجري محادثات... أنا لست [الرئيس الأمريكي السابق باراك] أوباما... أنا لست [الرئيس الأمريكي السابق] جو [بايدن]".
وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي ليس "متعصبا دينيا". مشيرا إلى أن "كيم جونغ أون رجل ذكي".