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ترامب يوقع على أمر لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي
ترامب يوقع على أمر لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا برفع السرية عن ملفات حكومية أمريكية تتعلق باغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T23:09+0000
2025-01-23T23:12+0000
ترامب
جون كينيدي
روبرت كينيدي
اغتيال جون كينيدي
وثائق اغتيال كينيدي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. إضافة إلى الكشف عن كيفية اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.وقال ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، "هذا حدث كبير، كثيرون كانوا ينتظرونه لسنوات وعقود.. سيتم الكشف عن كل شيء".يذكر أنه جرى اغتيال جون إف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، ولا يزال الأمر من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، وقد أثارت الظروف المحيطة باغتياله العديد من نظريات المؤامرة على مر السنين. وبالمثل، فإن اغتيال مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، كان صدمة كبيرة للحركة الحقوقية في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250123/ماذا-قال-ترامب-بشأن-العفو-عن-نفسه-أو-أفراد-أسرته-كما-فعل-بايدن؟-1097057594.html
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ترامب, جون كينيدي, روبرت كينيدي, اغتيال جون كينيدي, وثائق اغتيال كينيدي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, جون كينيدي, روبرت كينيدي, اغتيال جون كينيدي, وثائق اغتيال كينيدي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يوقع على أمر لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي

23:09 GMT 23.01.2025 (تم التحديث: 23:12 GMT 23.01.2025)
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا برفع السرية عن ملفات حكومية أمريكية تتعلق باغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف كينيدي العام 1968.
واشنطن - سبوتنيك. إضافة إلى الكشف عن كيفية اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.
وقال ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، "هذا حدث كبير، كثيرون كانوا ينتظرونه لسنوات وعقود.. سيتم الكشف عن كل شيء".
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
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يذكر أنه جرى اغتيال جون إف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، ولا يزال الأمر من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، وقد أثارت الظروف المحيطة باغتياله العديد من نظريات المؤامرة على مر السنين.
وبالمثل، فإن اغتيال مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، كان صدمة كبيرة للحركة الحقوقية في الولايات المتحدة.
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