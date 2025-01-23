https://sarabic.ae/20250123/ترامب-يوقع-على-أمر-لرفع-السرية-عن-ملف-اغتيال-جون-كينيدي-1097093146.html

ترامب يوقع على أمر لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي

ترامب يوقع على أمر لرفع السرية عن ملف اغتيال جون كينيدي

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أمرا تنفيذيا برفع السرية عن ملفات حكومية أمريكية تتعلق باغتيال الرئيس جون إف كينيدي العام 1963 وشقيقه روبرت إف... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T23:09+0000

2025-01-23T23:09+0000

2025-01-23T23:12+0000

ترامب

جون كينيدي

روبرت كينيدي

اغتيال جون كينيدي

وثائق اغتيال كينيدي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. إضافة إلى الكشف عن كيفية اغتيال المدافع الأول عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ في العام نفسه.وقال ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، "هذا حدث كبير، كثيرون كانوا ينتظرونه لسنوات وعقود.. سيتم الكشف عن كل شيء".يذكر أنه جرى اغتيال جون إف. كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في مدينة دالاس بولاية تكساس، ولا يزال الأمر من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، وقد أثارت الظروف المحيطة باغتياله العديد من نظريات المؤامرة على مر السنين. وبالمثل، فإن اغتيال مارتن لوثر كينغ في 4 أبريل 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، كان صدمة كبيرة للحركة الحقوقية في الولايات المتحدة.

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ترامب, جون كينيدي, روبرت كينيدي, اغتيال جون كينيدي, وثائق اغتيال كينيدي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم