https://sarabic.ae/20250123/ماذا-قال-ترامب-بشأن-العفو-عن-نفسه-أو-أفراد-أسرته-كما-فعل-بايدن؟-1097057594.html

ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟

ماذا قال ترامب بشأن العفو عن نفسه أو أفراد أسرته كما فعل بايدن؟

سبوتنيك عربي

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قرارات العفو الأخيرة للرئيس السابق جو بايدن عن أفراد من عائلته. 23.01.2025, سبوتنيك عربي

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ترامب

جو بايدن

العفو

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد طُرحت عليّ الفكرة [العفو عن نفسي]. قالوا لي: سيدي، هل تريد أن تعفو عن الجميع، بما في ذلك نفسك؟ فأجبت: لن أعفو عن أي أحد. نحن لم نفعل شيئاً خاطئاً".في الأول من ديسمبر، وقع بايدن أمراً تنفيذياً يمنح العفو لابنه هانتر، الذي كان يواجه احتمال السجن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وحيازة السلاح، مبرراً قراره بإيمانه بعدم عدالة تلك الملاحقات. وانتقد ترامب هذا العفو، واصفاً إياه بأنه "إساءة واستهزاء بالعدالة".وفي يومه الأخير في المنصب يوم الاثنين، أصدر بايدن قرارات عفو استباقية عن أفراد من عائلته، بما في ذلك شقيقه جيمس بايدن وشقيقته فاليري بايدن، لحمايتهم من ما وصفه بتحقيقات "لا أساس لها ومحفّزة سياسياً".كما شملت قرارات العفو مسؤولين أمريكيين اعتقد أنهم قد يواجهون "انتقاماً" بعد مغادرته البيت الأبيض، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي والمستشار الطبي السابق أنتوني فاوتشي.

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ترامب, جو بايدن, العفو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية