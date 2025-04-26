الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
10:37 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 11:43 GMT 26.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية انهارت نتيجة عمليات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك.
وقال غيراسيموف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة" كورسك" الروسية، في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الـ11، وفوج المدفعية الـ30، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
📹مصادر في قوات مجموعة "الشمال" الروسية: تم رفع العلم الروسي في غورنال، آخر بلدة في مقاطعة كورسك، حيث بقيت القوات المسلحة الأوكرانية https://t.co/sOQutPZA33 pic.twitter.com/TjE9ugCRFB— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 26, 2025
أود أن أشير بشكل منفصل إلى مشاركة أفراد عسكريين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في تحرير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، والذين قدموا، وفقًا لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلدينا، مساعدة كبيرة في هزيمة المجموعة المتمركزة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "وفقا لتعليماتكم، يتواصل إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية بمقاطعة سومي في أوكرانيا، وتم تحرير 4 بلدات، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الخاضعة للسيطرة أكثر من 90 كيلومتر مربعا".
وذكر غيراسيموف خسائر القوات الأوكرانية الفادحة، منذ بدء العمليات القتالية في المقاطعة، حيث تجاوزت خسائرها 76 ألف عسكري.
خلال العملية، تكبّد العدو خسائر فادحة... وبلغ إجمالي خسائر تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 76 ألف جندي بين قتيل وجريح.
وذكر غيراسيموف، أنه يتم اتخاذ إجراءات في المناطق المحررة بمقاطعة كورسك، لتحديد هوية العسكريين الأوكرانيين الذين يحاولون الاختباء.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اليوم، تم تحرير آخر منطقة مأهولة بالسكان، قرية غورنال، من الوحدات الأوكرانية... ويتم حاليًا اتخاذ تدابير في المناطق المحررة في مقاطعة كورسك، لتحديد هوية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون الاختباء على الأراضي الروسية".