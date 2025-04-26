https://sarabic.ae/20250426/-الكرملين-رئيس-هيئة-الأركان-العامة-للقوات-الروسية-يبلغ-بوتين-بالانتهاء-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك--1099911491.html

الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل

الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T10:37+0000

2025-04-26T10:37+0000

2025-04-26T11:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال بيسكوف خلال إفادة صحفية: "أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين، باستكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من النازيين الجدد الأوكرانيين".وقال غيراسيموف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عقدهما اجتماعا عبر تقنية الفيديو: "نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات عسكرية من مجموعة" كورسك" الروسية، في وقت واحد في جميع الاتجاهات، وكذلك اختراق الخطوط الخلفية للعدو من قبل قوات الإنزال تحت الأرض في إطار تشكيل تطوعي، وقدامى المحاربين من أفراد لواء الهجوم المجوقل الـ11، وفوج المدفعية الـ30، ووحدة القوات الخاصة "أخمات"، من خلال خط أنابيب نظام نقل الغاز، انهار دفاع القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار غيراسيموف، في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل خاص، إلى المساعدة التي قدمتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.وقال غيراسيموف في تقريره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "وفقا لتعليماتكم، يتواصل إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية بمقاطعة سومي في أوكرانيا، وتم تحرير 4 بلدات، وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الخاضعة للسيطرة أكثر من 90 كيلومتر مربعا".وذكر غيراسيموف خسائر القوات الأوكرانية الفادحة، منذ بدء العمليات القتالية في المقاطعة، حيث تجاوزت خسائرها 76 ألف عسكري.وذكر غيراسيموف، أنه يتم اتخاذ إجراءات في المناطق المحررة بمقاطعة كورسك، لتحديد هوية العسكريين الأوكرانيين الذين يحاولون الاختباء.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، خلال الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اليوم، تم تحرير آخر منطقة مأهولة بالسكان، قرية غورنال، من الوحدات الأوكرانية... ويتم حاليًا اتخاذ تدابير في المناطق المحررة في مقاطعة كورسك، لتحديد هوية أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، الذين يحاولون الاختباء على الأراضي الروسية".بوتين: مغامرة نظام كييف في مقاطعة كورسك فشلت بشكل كامل

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روسيا, رصد عسكري