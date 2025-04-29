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لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T15:25+0000
2025-04-29T16:26+0000
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.وأجاب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت دول "بريكس" تتابع المفاوضات بين روسيا وأمريكا: "من المهم أن يفهم الجميع كيفية تطور العلاقات بين موسكو وواشنطن، وقد تجلى ذلك في العديد من الخطابات والاتصالات الثنائية العديدة التي أجريتها على هامش الاجتماع الوزاري، ونبلغ شركاءنا بالمستجدات بانتظام، تقريبًا بعد كل اتصال".وأعرب لافروف عن أمله في أن يرى العالم في المستقبل القريب أدلة ملموسة على أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصالح متبادلة.وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل بناء العلاقات مع واشنطن بشفافية ودون المساس بالعلاقات القوية التقليدية مع شركائها الاستراتيجيين والأشخاص ذوي التفكير المماثل، موضحا أن "العمل، كما تعلمون، يجري في اتجاهات مختلفة، وهو مستمر حرفيا في الوقت الذي نتحدث فيه".وأشار لافروف إلى أن روسيا وأمريكا تواصلان الاتصالات في مختلف المجالات، ويحاول الطرفان تحقيق توازن المصالح. وأشار لافروف إلى أنه فوجئ بردود فعل بعض الدول على التطورات في العلاقات الروسية الأمريكية.وأوضح لافروف أن تصريحات زعماء "الخمسة النووية"، بأن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي إطلاقها لا تزال ذات صلة.وقال لافروف حول دعوة أوكرانيا لتثبيت وقف إطلاق النار مدة 30 يوما بدلا من مبادرة بوتين التي طرحها ليوم النصر: "نعرف تماما قيمة تصريحات كييف".ودعا لافروف إلى عدم النظر إلى الاتصالات بين موسكو وواشنطن، باعتبارها شيئا خارجا عن المألوف، قائلا: "أود أن أحذر من النظر إلى الحالة الحالية للحوار الروسي- الأمريكي على أنها شيء خارج عن المألوف؛ إنها ببساطة عودة إلى الوضع الطبيعي". وأكد لافروف أن أوكرانيا وأوروبا تطالبان روسيا بوقف إطلاق النار لأن كييف تعاني من الهزيمة في ساحات القتال.أفاد الكرملين، يوم أمس الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسعلافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"
سبوتنيك عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية "بريكس"
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, أخبار العالم الآن

لافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة

15:25 GMT 29.04.2025 (تم التحديث: 16:26 GMT 29.04.2025)
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس": "اقتراحنا، الذي طرحه الرئيس بوتين، هو بداية مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة. ويعتبر وقف إطلاق النار (لمدة 30 يومًا، وهو ما تطالب به أوكرانيا) في هذه الحالة شرطًا مسبقًا.
© Ruptly
وأجاب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت دول "بريكس" تتابع المفاوضات بين روسيا وأمريكا: "من المهم أن يفهم الجميع كيفية تطور العلاقات بين موسكو وواشنطن، وقد تجلى ذلك في العديد من الخطابات والاتصالات الثنائية العديدة التي أجريتها على هامش الاجتماع الوزاري، ونبلغ شركاءنا بالمستجدات بانتظام، تقريبًا بعد كل اتصال".
وأعرب لافروف عن أمله في أن يرى العالم في المستقبل القريب أدلة ملموسة على أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لديهما مصالح متبادلة.

أعتقد أننا سنشهد في المستقبل القريب تأكيدا ملموسا على أن المصلحة المشتركة بين موسكو وواشنطن متبادلة، وسيظهر المستقبل القريب مدى نجاح إيجاد انعكاسات ملموسة لهذه المصلحة المشتركة في المسائل العملية".

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن موسكو ستواصل بناء العلاقات مع واشنطن بشفافية ودون المساس بالعلاقات القوية التقليدية مع شركائها الاستراتيجيين والأشخاص ذوي التفكير المماثل، موضحا أن "العمل، كما تعلمون، يجري في اتجاهات مختلفة، وهو مستمر حرفيا في الوقت الذي نتحدث فيه".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
أمس, 14:38 GMT
وأشار لافروف إلى أن روسيا وأمريكا تواصلان الاتصالات في مختلف المجالات، ويحاول الطرفان تحقيق توازن المصالح.

وأجاب لافروف، تعليقا على لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف قائلا: "في جميع الظروف الأخرى، فإن الحوار هو الأفضل دائما".

وأشار لافروف إلى أنه فوجئ بردود فعل بعض الدول على التطورات في العلاقات الروسية الأمريكية.
وأوضح لافروف أن تصريحات زعماء "الخمسة النووية"، بأن الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي إطلاقها لا تزال ذات صلة.

من المهم توحيد مواقف الدول النووية الخمس التي انعكست في بيانات قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بمبادرة منا، اعتُمد هذا البيان في يناير/كانون الثاني 2022، وهو يستند إلى اتفاق طويل الأمد بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر بيان مشترك ينص على أنه لا يمكن كسب حرب نووية، لذا من الضروري بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم اندلاعها.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف حول دعوة أوكرانيا لتثبيت وقف إطلاق النار مدة 30 يوما بدلا من مبادرة بوتين التي طرحها ليوم النصر: "نعرف تماما قيمة تصريحات كييف".
ودعا لافروف إلى عدم النظر إلى الاتصالات بين موسكو وواشنطن، باعتبارها شيئا خارجا عن المألوف، قائلا: "أود أن أحذر من النظر إلى الحالة الحالية للحوار الروسي- الأمريكي على أنها شيء خارج عن المألوف؛ إنها ببساطة عودة إلى الوضع الطبيعي".
وأكد لافروف أن أوكرانيا وأوروبا تطالبان روسيا بوقف إطلاق النار لأن كييف تعاني من الهزيمة في ساحات القتال.

زعماء الاتحاد الأوروبي وكايا كالاس و(رئيسة الدبلوماسية الأوروبية) وممثلون آخرون يقولون، روسيا يجب أن توافق دون قيد أو شرط على وقف إطلاق النار لمجرد أنها تُهزم في ساحة المعركة وأن خططها لإلحاق هزيمة استراتيجية بنا، روسيا الاتحادية، لن تتحقق أبدًا. الجميع يفهمون هذا جيدًا بالفعل.

لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
أفاد الكرملين، يوم أمس الإثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه بوقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر، ابتداءً من منتصف ليل 7-8 مايو/أيار حتى منتصف ليل 10-11 منه.
وجاء في بيان الكرملين: "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، الرئيس فلاديمير بوتين، استنادا إلى اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 مايو، وخلال هذه الفترة تتوقف العمليات العسكرية كافة".
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
لافروف: روسيا والصين و"بريكس" و"شنغهاي" في طليعة الحركة من أجل العدالة والمساواة
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