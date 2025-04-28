https://sarabic.ae/20250428/خبير-روسيا-وأمريكا-تسعيان-للتوصل-إلى-هدنة-مؤقتة-تمهيدا-لاتفاق-واسع-1099967394.html
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
سبوتنيك عربي
تناول الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، قائلا إن... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T11:18+0000
2025-04-28T11:18+0000
2025-04-28T11:18+0000
حصري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال موسى خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتينك"، إن "ترامب ما كان ليرسل ويتكوف بجولات مكوكية ومتعددة لولا الرغبة الجامحة للوصول إلى هذا الاتفاق لإدراكه أن هذا الاتفاق سيريح الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي نفسه"، معتبرا أن "ترامب يدرك أن تفاهمه مع الرئيس بوتين سيعيد اتفاقات العالم بأمس الحاجة اليها".وشدد موسى أن "روسيا لن تتساهل بأمنها القومي"، مشيرا إلى أن "سر نجاح الدبلوماسية الروسية هو أنها تتعامل مع الواقع السياسي كما هو"، مشيرا إلى أن "موسكو على مستوى الميدان حققت إنجازات واضحة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها".وأكد موسى أن "ما يجمع أمريكا ترامب، مع روسيا بوتين الكثير"، قائلاً: "إذا أرادت كييف أن تلتحق بالولايات المتحدة للوصول إلى تسوية "أهلا وسهلا"، وإلا سيتخلى ترامب ويمضي باتفاقات أخرى مع بوتين، لا كما يتوقع للبعض".ولفت إلى أن "هذه الحرب غيرت الخارطة السياسية والاقتصادية في أوروبا، وبالتالي اليوم المشهد ضبابي ولكنه واضح بخلفياته".لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبناروبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا
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سبوتنيك عربي
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: روسيا وأمريكا تسعيان للتوصل إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق واسع
حصري
تناول الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، محمد موسى، اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، قائلا إن "أمريكا وروسيا تعزفان على وتر واحد وهو الوصول إلى هدنة مؤقتة تمهيدا لاتفاق أوسع وهذا ما يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ حملته الانتخابية".
وقال موسى خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتينك"، إن "ترامب ما كان ليرسل ويتكوف بجولات مكوكية ومتعددة لولا الرغبة الجامحة للوصول إلى هذا الاتفاق لإدراكه أن هذا الاتفاق سيريح الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي نفسه"، معتبرا أن "ترامب يدرك أن تفاهمه مع الرئيس بوتين سيعيد اتفاقات العالم بأمس الحاجة اليها".
ولفت موسى إلى أن "لا رغبة لموسكو بفرض شروط ولكن لديها ثوابت واضحة لم تتغير"، قائلا إن "بوتين وبالتكتيك السياسي يريد أن يسلف إدارة ترامب شيئا ما لكي يستجلب أو يجر كييف ومن ورائها إلى طاولة المفاوضات".
وشدد موسى أن "روسيا لن تتساهل بأمنها القومي"، مشيرا إلى أن "سر نجاح الدبلوماسية الروسية هو أنها تتعامل مع الواقع السياسي كما هو"، مشيرا إلى أن "موسكو على مستوى الميدان حققت إنجازات واضحة لا أحد يستطيع أن يتجاوزها".
وأكد موسى أن "ما يجمع أمريكا ترامب، مع روسيا بوتين الكثير"، قائلاً: "إذا أرادت كييف أن تلتحق بالولايات المتحدة للوصول إلى تسوية "أهلا وسهلا"، وإلا سيتخلى ترامب ويمضي باتفاقات أخرى مع بوتين، لا كما يتوقع للبعض".
وأوضح موسى أن "أمريكا مديونة بـ36 تريليون والميزان التجاري في الولايات المتحدة مكسور، وبالتالي ترامب يحارب العالم كله من أجل إعادة أمريكا عظيمة"، كاشفا أن "المسألة اليوم باتت عند الرئيس ترامب هي بالمعادلة التجارية".
ولفت إلى أن "هذه الحرب غيرت الخارطة السياسية والاقتصادية في أوروبا، وبالتالي اليوم المشهد ضبابي ولكنه واضح بخلفياته".