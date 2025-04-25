https://sarabic.ae/20250425/خبراء-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-يمهد-لوقف-إطلاق-الناروزيلينسكي-يتحرك-بأوامر-أوروبية-1099901762.html
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
سبوتنيك عربي
أجمع خبراء متخصصون بالقول إن فلاديمير زيلينسكي، يخشى على "مستقبله السياسي"، ويستمر في المماطلة ورفض المقترحات الخاصة بوقف العمليات العسكرية بأوامر أوروبية. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T19:44+0000
2025-04-25T19:44+0000
2025-04-25T19:44+0000
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ويرى الخبراء أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمهد لتفاهم مهم وجاد لا ينعكس على العلاقات الثنائية أو الأزمة في أوكرانيا فحسب، بل على مستوى العالم.وقبل يومين، هاجم دونالد ترامب، زيلينسكي، في منشور طويل شديد اللهجة على منصته "تروث سوشال"، وقال إن "تصريحات زيلينسكي التحريضية هي التي تجعل إيجاد تسوية لهذه الحرب أمرًا صعبًا".وأضاف ترامب أن "تصريحات زيلينسكي لن تُؤدي إلا إلى إطالة أمد المجازر في ساحات القتال"، وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكن على الرجل الذي ليس في يده ورقة يلعبها أن ينجز الأمر".وكان زيلينسكي، قد رفض مقترحا أمريكيا بشأن وقف العمليات العسكرية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.في الإطار، قال الخبير الأمني المغربي محمد الطيار، إن "الرسائل التي حملها ويتكوف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توضح أن الإشارات التي قدمها ترامب خلال حملته الانتخابية بشأن تغيير مسار العلاقات مع روسيا تترجم على الأرض حاليا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التوافق بين بوتين وترامب، يقود إلى اتفاق حول وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، التي أصبحت عبئا على المنتظم الدولي في الوقت الراهن"، وفق رأيه.مطالب بتنحي زيلينسكيويرى الطيار أن "زيلينسكي يخشى على مصيره السياسي حال وقف إطلاق النار، خاصة أن بعض الأصوات الحالية داخل أوكرانيا تطالب بتنحي الرئيس الأوكراني، بعد أن تسبب في أزمة انعكست على كافة أنحاء العالم".ولفت الخبير الأمني المغربي إلى أن "الصورة التي يقدمها الإعلام الغربي عن الرئيس الروسي، غير صحيحة، إذ يروج بشكل مغلوط أن اتفاق وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام روسيا للتمدد نحو دول أوروبية أخرى، وهي رؤية غير حقيقية".إملاءات أوروبيةمن ناحيته، قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير السياسي العراقي، إن "ترامب سبق ووعد بإيقاف الحرب، ودخل في مساجلات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي".وشدد على أن "زيلينسكي، يعرف أن مصيره السياسي سينتهي بانتهاء العمليات العسكرية، لذلك ينحاز إلى الجانب الأوروبي، الذي يعادي روسيا".مصالح كبرىوأشار إلى أن "موسكو وواشنطن تعملان ضمن إطار المصالح الكبرى التي تتطلب وقف العمليات العسكرية، مع الحفاظ على مصالح الجانب الروسي".وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي عقد اليوم الجمعة في موسكو.
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https://sarabic.ae/20250425/بوتين-يستقبل-ويتكوف-في-الكرملين-1099888647.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
خبراء: اجتماع بوتين مع ويتكوف يمهد لوقف إطلاق النار…وزيلينسكي يتحرك بأوامر أوروبية
حصري
أجمع خبراء متخصصون بالقول إن فلاديمير زيلينسكي، يخشى على "مستقبله السياسي"، ويستمر في المماطلة ورفض المقترحات الخاصة بوقف العمليات العسكرية بأوامر أوروبية.
ويرى الخبراء أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، مع ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمهد لتفاهم مهم وجاد لا ينعكس على العلاقات الثنائية أو الأزمة في أوكرانيا فحسب، بل على مستوى العالم.
وقبل يومين، هاجم دونالد ترامب، زيلينسكي، في منشور طويل شديد اللهجة على منصته "تروث سوشال"، وقال إن "تصريحات زيلينسكي التحريضية هي التي تجعل إيجاد تسوية لهذه الحرب أمرًا صعبًا".
وأضاف ترامب أن "تصريحات زيلينسكي لن تُؤدي إلا إلى إطالة أمد المجازر في ساحات القتال"، وأضاف: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكن على الرجل الذي ليس في يده ورقة يلعبها أن ينجز الأمر".
وكان زيلينسكي، قد رفض مقترحا أمريكيا بشأن وقف العمليات العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا يجب أن تكون دائما على أهبة الاستعداد رغم محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وذلك نظرًا لطبيعة النظام الأوكراني.
في الإطار، قال الخبير الأمني المغربي محمد الطيار، إن "الرسائل التي حملها ويتكوف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توضح أن الإشارات التي قدمها ترامب خلال حملته الانتخابية بشأن تغيير مسار العلاقات مع روسيا تترجم على الأرض حاليا".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التوافق بين بوتين وترامب، يقود إلى اتفاق حول وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، التي أصبحت عبئا على المنتظم الدولي في الوقت الراهن"، وفق رأيه.
ويرى الطيار أن "زيلينسكي يخشى على مصيره السياسي حال وقف إطلاق النار، خاصة أن بعض الأصوات الحالية داخل أوكرانيا تطالب بتنحي الرئيس الأوكراني، بعد أن تسبب في أزمة انعكست على كافة أنحاء العالم
".
ولفت الخبير الأمني المغربي إلى أن "الصورة التي يقدمها الإعلام الغربي عن الرئيس الروسي، غير صحيحة، إذ يروج بشكل مغلوط أن اتفاق وقف إطلاق النار يفتح الباب أمام روسيا للتمدد نحو دول أوروبية أخرى، وهي رؤية غير حقيقية".
من ناحيته، قال الدكتور عبد الكريم الوزان، الخبير السياسي العراقي، إن "ترامب سبق ووعد بإيقاف الحرب، ودخل في مساجلات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "زيلنيسكي يعمل بإملاءات أوروبية، ويخشى في حال وقف الحرب أن يكون في موقف ضعيف جدا، لذلك لا يريد التخلي عن المساعدات والموقف الأوروبي".
وشدد على أن "زيلينسكي، يعرف أن مصيره السياسي سينتهي بانتهاء العمليات العسكرية
، لذلك ينحاز إلى الجانب الأوروبي، الذي يعادي روسيا".
وأشار إلى أن "موسكو وواشنطن تعملان ضمن إطار المصالح الكبرى التي تتطلب وقف العمليات العسكرية، مع الحفاظ على مصالح الجانب الروسي".
وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.
واستقبل الرئيس الروسي، المبعوث الأمريكي في الكرملين، اليوم الجمعة، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.
وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي عقد اليوم الجمعة في موسكو.