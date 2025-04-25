https://sarabic.ae/20250425/ترامب-المفاوضون-بشأن-أوكرانيا-قريبون-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099895895.html

ترامب: المفاوضون بشأن أوكرانيا "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق

ترامب: المفاوضون بشأن أوكرانيا "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا، تتقدم وأن المشاركين فيها "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق، رغم عدم... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T14:56+0000

2025-04-25T14:56+0000

2025-04-25T14:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب للصحفيين: "إذا استطعتُ فعل ذلك، فسيكون شرفًا عظيمًا. أعتقد أننا قريبون جدًا. ليس لدينا موعد نهائي، نريد فقط إنجاز هذا في أسرع وقت ممكن".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن موكب سيارات غادر الكرملين، يُعتقد أنه يقل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وكان موكب السيارات قد دخل الكرملين حوالي الساعة 1:50 بعد الظهر، وعند الساعة 2:20 بعد الظهر، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، أن الرئيس الروسي يجتمع مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و ستيف ويتكوف، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي، اجتماعهما بتبادلٍ موجزٍ للتحية باللغة الإنجليزية.واستقبل الرئيس الروسي، المبعوث الأمريكي في الكرملين، حيث سأله ويتكوف لدى دخوله المكتب: "كيف حالك يا سيادة الرئيس؟"، أجاب بوتين: "ممتاز، شكرًا لك! وكيف حالك؟" ومدّ يده إلى ضيفه لمصافحته. وأضاف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي: "أنا سعيدٌ جدًا برؤيتك!". وبعد ذلك، توجها إلى طاولة الحوار.وشارك كل من مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، ممثل الرئيس الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الذي يعقد اليوم الجمعة في موسكو.وقال بيسكوف: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل مبعوث الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف في الكرملين".

https://sarabic.ae/20250425/خبير-بالشأن-الروسي-الولايات-المتحدة-قد-تترك-زيلينسكي-وحيدا-إن-لم-يوقع-على-معاهدة-السلام-مع-روسيا--1099893064.html

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