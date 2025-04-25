https://sarabic.ae/20250425/خبير-بالشأن-الروسي-الولايات-المتحدة-قد-تترك-زيلينسكي-وحيدا-إن-لم-يوقع-على-معاهدة-السلام-مع-روسيا--1099893064.html
خبير بالشأن الروسي: الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا
خبير بالشأن الروسي: الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل جبيلي، أن الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T13:47+0000
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وتحدث جبيلي عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، حول ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحديد موعد لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً إن "روسيا حددت يوما لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وتوصلت إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن من يعرقل ويعطل هذا الاتفاق هو الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينكسي ومن ورائه أوروبا".وأضاف جبيلي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يكون يوم التاسع من مايو يوم الانتصار على النازية مناسبة مزدوجة بأن يكون أيضا يوماً للانتصار على النازية الجديدة في أوكرانيا".وشدد الباحث في الشأن الروسي على أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تترك زيلينسكي وحيدا مقابل الآلة العسكرية الروسية إن لم يلتزم بالتوقيع على معاهدة السلام مع روسيا"، موضحاً أن "الاتفاقية تنصف روسيا وتجعل أوكرانيا غير قابلة للدخول في حلف "الناتو"".جبيلي كشف، حسب معلوماته، أن "موسكو غير معترضة على أن تقوم أوكرانيا بإنشاء جيش خاص بها، إلا أن الاعتراض الوحيد كان أن تدخل أوكرانيا في الناتو إضافة إلى التدخل الأوروبي في بلد محاذية لحدود روسيا".وعن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى موسكو، قال إن "ويتكوف سيعطي الرئيس الروسي جردة بما حصل معهم وما تم التوصل إليه بالاتفاقيات مع زيلينسكي"، مضيفا أن "الاتفاق ما بين روسيا والولايات المتحدة قد وقّع وهذا بشهادة ترامب".إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييفلافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250425/إعلام-يكشف-عن-مسودة-التسوية-الأمريكية-للأزمة-الأوكرانية-1099884198.html
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-القرم-ستبقى-جزءا-من-روسيا-في-إطار-اتفاق-السلام-1099884968.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير بالشأن الروسي: الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا
حصري
أكد الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل جبيلي، أن الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا.
وتحدث جبيلي عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، حول ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحديد موعد لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً إن "روسيا حددت يوما لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وتوصلت إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن من يعرقل ويعطل هذا الاتفاق هو الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينكسي ومن ورائه أوروبا".
وأضاف جبيلي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يكون يوم التاسع من مايو يوم الانتصار على النازية مناسبة مزدوجة بأن يكون أيضا يوماً للانتصار على النازية الجديدة في أوكرانيا".
ولفت إلى أن "زيلينسكي سيصبح وحيدا في النهاية"، معتبرًا أن "اتفاقية السلام ستأتي وهناك وسائل كثيرة للضغط منها وقف إمداد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية ووقف تمويلها بالسلاح وهذا ما سيجعل زيلينسكي قابلا للرضوخ".
وشدد الباحث في الشأن الروسي على أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تترك زيلينسكي وحيدا مقابل الآلة العسكرية الروسية إن لم يلتزم بالتوقيع على معاهدة السلام مع روسيا"، موضحاً أن "الاتفاقية تنصف روسيا
وتجعل أوكرانيا غير قابلة للدخول في حلف "الناتو"".
جبيلي كشف، حسب معلوماته، أن "موسكو غير معترضة على أن تقوم أوكرانيا بإنشاء جيش خاص بها، إلا أن الاعتراض الوحيد كان أن تدخل أوكرانيا في الناتو إضافة إلى التدخل الأوروبي في بلد محاذية لحدود روسيا".
وعن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف،
إلى موسكو، قال إن "ويتكوف سيعطي الرئيس الروسي جردة بما حصل معهم وما تم التوصل إليه بالاتفاقيات مع زيلينسكي"، مضيفا أن "الاتفاق ما بين روسيا والولايات المتحدة قد وقّع وهذا بشهادة ترامب".