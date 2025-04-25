https://sarabic.ae/20250425/خبير-بالشأن-الروسي-الولايات-المتحدة-قد-تترك-زيلينسكي-وحيدا-إن-لم-يوقع-على-معاهدة-السلام-مع-روسيا--1099893064.html

خبير بالشأن الروسي: الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا

خبير بالشأن الروسي: الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الباحث المتخصص في الشأن الروسي ومدير مرصد الشرق الأوسط في موسكو، نبيل جبيلي، أن الولايات المتحدة قد تترك زيلينسكي وحيدا إن لم يوقع على معاهدة السلام مع... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T13:47+0000

2025-04-25T13:47+0000

2025-04-25T13:47+0000

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وتحدث جبيلي عبر مداخلة لإذاعة "سبوتنيك"، حول ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تحديد موعد لعقد اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، قائلاً إن "روسيا حددت يوما لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا وتوصلت إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن من يعرقل ويعطل هذا الاتفاق هو الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينكسي ومن ورائه أوروبا".وأضاف جبيلي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يكون يوم التاسع من مايو يوم الانتصار على النازية مناسبة مزدوجة بأن يكون أيضا يوماً للانتصار على النازية الجديدة في أوكرانيا".وشدد الباحث في الشأن الروسي على أن "الولايات المتحدة الأمريكية قد تترك زيلينسكي وحيدا مقابل الآلة العسكرية الروسية إن لم يلتزم بالتوقيع على معاهدة السلام مع روسيا"، موضحاً أن "الاتفاقية تنصف روسيا وتجعل أوكرانيا غير قابلة للدخول في حلف "الناتو"".جبيلي كشف، حسب معلوماته، أن "موسكو غير معترضة على أن تقوم أوكرانيا بإنشاء جيش خاص بها، إلا أن الاعتراض الوحيد كان أن تدخل أوكرانيا في الناتو إضافة إلى التدخل الأوروبي في بلد محاذية لحدود روسيا".وعن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى موسكو، قال إن "ويتكوف سيعطي الرئيس الروسي جردة بما حصل معهم وما تم التوصل إليه بالاتفاقيات مع زيلينسكي"، مضيفا أن "الاتفاق ما بين روسيا والولايات المتحدة قد وقّع وهذا بشهادة ترامب".إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييفلافروف: ترامب ربما يكون الزعيم الوحيد الذي يتفهم ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية

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