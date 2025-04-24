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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-يكشف-عما-يعتبره-تنازلا-من-قبل-روسيا-لحل-الصراع-الأوكراني-1099869342.html
ترامب يكشف عما يعتبره تنازلا من قبل روسيا لحل الصراع الأوكراني
ترامب يكشف عما يعتبره تنازلا من قبل روسيا لحل الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن رفض روسيا المطالبة بـ"كل أراضي أوكرانيا" يعد بالفعل تنازلا لحل الصراع. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T19:58+0000
2025-04-24T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأجاب ترامب على سؤال حول التنازلات التي اقترحتها روسيا الاتحادية من أجل التسوية، خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "وقف الحرب. وقف السيطرة على البلاد بأكملها. تنازلات كبيرة جدًا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحةالكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250424/ترامب-من-الصعب-على-أوكرانيا-استعادة-القرم-1099866681.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ترامب يكشف عما يعتبره تنازلا من قبل روسيا لحل الصراع الأوكراني

19:58 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن رفض روسيا المطالبة بـ"كل أراضي أوكرانيا" يعد بالفعل تنازلا لحل الصراع.
وأجاب ترامب على سؤال حول التنازلات التي اقترحتها روسيا الاتحادية من أجل التسوية، خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور: "وقف الحرب. وقف السيطرة على البلاد بأكملها. تنازلات كبيرة جدًا".

وأوضح ترامب أنه لا يعتقد أن روسيا تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلا: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أن كليهما (روسيا وأوكرانيا) يريدان السلام في هذه المرحلة، وكلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق".

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: من الصعب على أوكرانيا "استعادة" القرم
18:51 GMT

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ستكون هناك اجتماعات مهمة للغاية بشأن أوكرانيا، في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه "من الصعب على كييف استعادة القرم، التي تم تسليمها إلى روسيا، دون إطلاق رصاصة واحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا، ويتبقى التوصل إلى اتفاق مع فلاديمير زيلينسكي، وفي وقت لاحق، صرح ترامب، بأنه حدد موعدا نهائيا لعقد اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الصراع الأوكراني.
ترامب عن إمكانية اللقاء مع بوتين في السعودية: ممكنة لكن ليست مرجحة
الكرملين: بوتين يدعم فكرة وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا
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